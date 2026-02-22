Roksana Węgiel w odważnej stylizacji pod studiem TVN. Mróz nie zrobił na niej wrażenia

Koniec z wizerunkiem grzecznej dziewczynki

Choć wielu wciąż nuci pod nosem jej hity z czasów Eurowizji Junior, ta płyta jest już dawno przesłuchana i odłożona na półkę. Dziś Roksana Węgiel to świadoma swojej wartości artystka, która pewnym krokiem wkracza w dorosłość. Ostatni rok był dla niej pasmem prywatnych i zawodowych premier – od ślubu, przez nowe projekty muzyczne, aż po odważne sesje zdjęciowe. Wokalistka wyraźnie daje do zrozumienia, że etap nastolatki ma już za sobą i teraz komponuje swój wizerunek na zupełnie nowych, dorosłych zasadach.

Zobacz też: Roxie Węgiel najpierw okryła się od stóp do głów. A później? Czekoladowa mini ledwo zakryła, co trzeba

Roksana Węgiel odsłania brzuch mimo chłodu

Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN" stała się idealną okazją do modowego występu solo. Gwiazda postawiła na zestawienie, które nie uznaje kompromisów: krótka spódniczka wyeksponowała zgrabne nogi, a dopasowany top odsłonił brzuch, podkreślając formę wokalistki. Całość dopełniło jasne futerko narzucone na ramiona, dodając stylizacji odrobiny scenicznego blichtru w stylu glamour.

Zobacz też: Tak wyglądały 21. urodziny Roxie Węgiel! Świętowała na bogato. Mnóstwo kwiatów, pyszne jedzenie. A po urodzinach? Nie zgadniecie

Stylizację uzupełniły wysokie szpilki, które nadały całości elegancji, a luźno rozpuszczone włosy dodały Roxie lekkości. Wcześniej artystka dzieliła się z fanami kulisami przygotowań w mediach społecznościowych, dbając o każdy detal swojego looku przed wejściem na wizję. Mimo niskich temperatur, Węgiel wyglądała na niewzruszoną zimową aurą, traktując chodnik przed studiem jak swój prywatny wybieg. To dowód na to, że moda stała się dla niej kolejnym instrumentem do budowania silnej marki osobistej.

52

Sonda Pójdziesz na koncert Roxie Węgiel? Tak, chętnie. Ciekawe, jak śpiewa na żywo Nie, dzięki. Nie moje klimaty