Iga Świątek wróci do gry w Indian Wells. Wiadomo, kiedy zobaczymy ją na korcie

Po rezygnacji z udziału w zawodach w Dubaju, Iga Świątek powróci do rywalizacji w Indian Wells.

Kalifornijski "tenisowy raj" to obiekt, na którym polska tenisistka notowała już w przeszłości sukcesy.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Indian Wells.

Iga Świątek przebywa w Polsce, gdzie szlifuje formę przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Początek sezonu dla wiceliderki rankingu WTA był słodko-gorzki. Choć wraz z kadrą narodową triumfowała w United Cup, indywidualnie zanotowała bolesne porażki z Coco Gauff oraz Belindą Bencic. Z wielkoszlemowym Australian Open pożegnała się na etapie ćwierćfinału, ulegając Jelenie Rybakinie. Ten sam scenariusz powtórzył się w Dausze, gdzie w 1/4 finału lepsza okazała się Maria Sakkari. Po tych wydarzeniach Iga Świątek podjęła decyzję o wycofaniu się z imprezy w Dubaju.

Swoją absencję zawodniczka wytłumaczyła w oficjalnym komunikacie:

"Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells"

W miniony piątek Polka podzieliła się również z fanami nagraniem z treningów, dodając wymowny wpis:

"Praca nigdy się nie kończy. Daję z siebie wszystko, przekraczam granice i przyjmuję każde wyzwanie"

Kalifornijski "tenisowy raj" sprzyja Polce

Powrót do rywalizacji nastąpi w malowniczym kompleksie na pustyni w Kalifornii. Iga Świątek bardzo lubi ten obiekt i ma z nim dobre wspomnienia. Polka zwyciężała w Indian Wells w latach 2022 i 2024, natomiast edycje 2023 i 2025 kończyła na etapie półfinału. Mimo że nawierzchnia kortów została zmieniona na nieco szybszą, specyficzne, rozrzedzone powietrze powoduje wysoki kozioł piłki, co doskonale pasuje naszej reprezentantce.

Turniej główny startuje 4 marca, jednak dzięki rozstawieniu Iga Świątek rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Oznacza to, że pierwszy mecz rozegra w piątek 6 marca lub w sobotę 7 marca. Kibice będą mogli śledzić transmisję z tych zawodów na antenie stacji Canal+ Sport 2.

