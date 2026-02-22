Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w liczbach. Czy historia powtórzy się we Włoszech?

Mediolan-Cortina 2026 i historyczne rekordy

Organizatorzy 25. edycji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo przygotowują się na historyczne wydarzenie. W planach jest rywalizacja w rekordowej liczbie 116 konkurencji, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Ta edycja ma być pod tym względem największa w historii zimowych zmagań olimpijskich.

Włoskie areny olimpijskie mają gościć 2871 sportowców z 92 krajów, co podkreśla globalny charakter tych igrzysk. Choć liczba uczestników jest imponująca, dotychczasowy rekord frekwencji padł w 2018 roku. Wówczas w koreańskim Pjongczangu wystąpiło aż 2913 zawodników i zawodniczek, ustanawiając wysoki standard dla kolejnych edycji.

Początki zimowych igrzysk. Ile było sportowców?

Pierwsze w historii zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w 1924 roku we francuskim Chamonix. Była to skromniejsza impreza w porównaniu do obecnych standardów, ale zapoczątkowała bogatą tradycję. Wówczas o medale walczyło zaledwie 258 sportowców z 16 państw, co pokazuje ewolucję skali wydarzenia.

W Chamonix rozdano 16 kompletów medali, co stanowiło niewielką część obecnej liczby konkurencji. Rosnąca popularność sportów zimowych i globalne zainteresowanie doprowadziły do dynamicznego rozwoju igrzysk. Statystyki z ostatnich edycji wyraźnie ukazują, jak bardzo rozrosło się to prestiżowe wydarzenie sportowe na przestrzeni niemal stu lat.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.