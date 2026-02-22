Hokej na lodzie na Igrzyskach 2026. Amerykanie z historycznym triumfem – co z faworyzowaną Kanadą?

Dramatyczny finał hokeja USA - Kanada na Igrzyskach 2026

W finale turnieju olimpijskiego w Mediolanie, reprezentacja USA pokonała Kanadę wynikiem 2:1 po zaciętej dogrywce. Zwycięską bramkę, która przypieczętowała złoty medal, zdobył Jack Hughes już w 101. sekundzie dodatkowego czasu. Początkowo to Amerykanie objęli prowadzenie za sprawą Matta Boldy’ego, który strzelił swojego pierwszego gola w turnieju. Spotkanie było trzecim starciem tych drużyn w olimpijskim finale, po rywalizacjach w Salt Lake City w 2002 i Vancouver w 2010 roku, gdzie górą byli Kanadyjczycy.

Kanadyjczycy przystępowali do meczu jako faworyci, mimo braku kapitana Sidneya Crosby’ego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Obie drużyny otrzymały po sześć minut kar, co świadczy o intensywności spotkania. W meczu o brązowy medal Finlandia wygrała ze Słowacją 6:1, zapewniając sobie trzecie miejsce na podium w Mediolanie. Na trybunach zasiadło 11 289 widzów, świadków historycznego triumfu.

Jak przebiegał decydujący mecz o złoto?

Pierwsza tercja rozpoczęła się od przewagi Kanadyjczyków, jednak to Matt Boldy dał prowadzenie Amerykanom, wykorzystując sytuację sam na sam. Pod koniec tej części gry USA miało dwuminutową przewagę po karze dla Shea Theodore’a, której jednak nie zdołali wykorzystać. W drugiej tercji Kanadyjczycy intensywnie nacierali, a Connor McDavid nie wykorzystał świetnej okazji, mierząc w Connora Hellebuycka. Remis został osiągnięty w 39. minucie po potężnym strzale Cale’a Makara.

Na początku ostatniej tercji, świetne interwencje Hellebuycka ratowały Amerykanów przed utratą bramki, a Nathan MacKinnon trafił w słupek przy pustej bramce. W końcówce meczu Sam Bennett otrzymał podwójną karę, dając USA cztery minuty przewagi, której nie wykorzystali. Ostatecznie o zwycięstwie przesądziła dogrywka, w której Jack Hughes zapewnił USA trzeci złoty medal w historii igrzysk. Poprzednie triumfy USA miały miejsce w Squaw Valley (1960) i Lake Placid (1980), znany jako "Cud na lodzie", natomiast Kanada, z dziewięcioma złotymi medalami, jest najbardziej utytułowaną drużyną olimpijską w hokeju.

