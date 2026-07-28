Spryskaj brudny zlewozmywak tym produktem. Kamień zniknie w 15 minut

Nawet regularne czyszczenie nie zawsze uchroni zlew stalowy przed utratą blasku i matowym osadem z kamienia. Jest jednak metoda, by przywrócić mu pierwotny stan.

Aby pozbyć się zabrudzeń w zaledwie kwadrans, wystarczy sięgnąć po jeden składnik z kuchennej szafki. Obejdzie się bez szorowania.

Sprawdź, jak łatwo usunąć wapienny nalot i dowiedz się, co zrobić, aby uchronić zlew przed nowymi zaciekami.

Spryskaj brudny zlew stalowy. Po 15 minutach będzie lśnić, a osad zniknie

Zdarza się, że mimo częstego dbania o czystość, zlewozmywak ze stali traci połysk. Głównym winowajcą jest zazwyczaj twarda woda. Krople osiadające na dnie zasychają, zostawiając trudny do usunięcia, matowy osad z kamienia. W takiej sytuacji trzeba dokładnie zmyć wapienny nalot, by stal znów lśniła. Można użyć profesjonalnej chemii, ale świetnie sprawdzi się też zwykły ocet spirytusowy. Metoda ta nie wymaga uciążliwego szorowania. Wystarczy obficie spryskać octem całą powierzchnię zlewu i zostawić na 15 minut. Po tym czasie wystarczy przetrzeć stal miękką gąbką lub ściereczką, a na koniec zmyć wodą. Zlewozmywak odzyska nowość, a drogie środki czyszczące przestaną być potrzebne.

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Domowy sposób na wyczyszczenie zlewu sodą oczyszczoną

Skuteczną alternatywą na czyszczenie zlewu jest również soda oczyszczona. Ten popularny proszek radzi sobie z zanieczyszczeniami błyskawicznie, rozpuszczając uciążliwy nalot. Dzięki sodzie sprzątanie odbywa się bez siłowego szorowania. Wystarczy rozsypać ją równomiernie po wnętrzu zlewu i dodać trochę ciepłej wody, tak aby powstała gęsta pasta. Następnie rozprowadzamy ją gąbką po całej powierzchni i spłukujemy ciepłą wodą.

Zabezpieczenie zlewu ze stali przed zaciekami z wody

Aby stalowy zlew na dłużej pozostał w nienagannym stanie, warto go odpowiednio zabezpieczyć. Ponieważ to jeden z najintensywniej eksploatowanych elementów kuchni, szybko łapie nowy brud i kamień. Dlatego po każdym gruntownym myciu dobrze jest natrzeć stal odrobiną oleju spożywczego, a następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. Taki zabieg sprawi, że zlew dłużej utrzyma blask, a wapienny osad będzie miał trudności z osadzaniem się.