Poważna kontuzja Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie piszą o szalonym planie Polaka

Bardzo niepokojące doniesienia w sprawie urazu Roberta Lewandowskiego.

U polskiego snajpera zdiagnozowano złamanie kości lewego oczodołu po meczu z Villarrealem.

Ambicja zawodnika jest ogromna: celuje w powrót na murawę jeszcze przed końcem tygodnia.

Robert Lewandowski ze złamanym oczodołem. Ominie hitowy mecz

Starcie z Villarrealem zakończyło się pewnym zwycięstwem Barcelony 4:1, a wynik spotkania ustalił właśnie polski snajper. Bohaterem wieczoru został jednak Lamine Yamal, który skompletował hat-tricka i ma na koncie już 13 trafień w La Liga. Radość z wygranej przyćmiły doniesienia medyczne. W niedzielę klub oficjalnie potwierdził, że u Roberta Lewandowskiego zdiagnozowano złamanie lewego oczodołu. Uraz ten definitywnie wyklucza go z udziału w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Atlético Madryt, gdzie "Duma Katalonii" musi odrabiać straty po klęsce 0:4 w pierwszym meczu.

Mimo poważnej diagnozy, kapitan reprezentacji Polski nie zamierza składać broni. Jak donosi dziennik „Mundo Deportivo”, 36-latek rozważa błyskawiczny powrót na murawę już w najbliższą sobotę, kiedy to Barcelona zmierzy się z Athletic Bilbao. Rozwiązaniem umożliwiającym występ ma być specjalistyczna maska ochronna. Choć udział w pucharowym starciu z Atlético jest niemożliwy, sztab medyczny nie wyklucza, że napastnik będzie gotowy na ligową potyczkę w weekend.

Dramat Roberta Lewandowskiego. Fatalna kontuzja polskiej gwiazdy. Są nowe wieści w jego sprawie!

W trwających rozgrywkach Lewandowski niezmiennie pełni funkcję jednego z filarów zespołu dowodzonego przez Hansiego Flicka. Chociaż w wewnętrznej klasyfikacji strzelców wyprzedzają go tacy gracze jak Ferran Torres czy wspomniany wcześniej Yamal, doświadczony napastnik wciąż odgrywa kluczową rolę w budowaniu akcji ofensywnych drużyny ze stolicy Katalonii.

W tle problemów zdrowotnych toczy się dyskusja o przyszłości Polaka, którego kontrakt z "Blaugraną" dobiega końca. Stacja ESPN informuje, że władze klubu biorą pod uwagę przedłużenie współpracy, jednak warunkiem koniecznym może okazać się renegocjacja zarobków. Sytuacja jest dynamiczna, a były skarbnik klubu, Ferran Olivé, stwierdził, że „w zasadzie nie ma planów” dalszej współpracy, co rodzi kolejne pytania. Ostateczne decyzje kadrowe prawdopodobnie zapadną dopiero po wyborach nowego prezesa, które zaplanowano na 15 marca.

Liczby Roberta Lewandowskiego w La Liga

Robert Lewandowski bez wątpienia pozostaje fundamentalną postacią w układance FC Barcelony. Polak zgromadził na swoim koncie już jedenaście goli, a ostatnie trafienie dołożył w rywalizacji z Villarrealem. Liderem strzelców w ekipie "Dumy Katalonii" jest obecnie Lamine Yamal, który może pochwalić się trzynastoma zdobytymi bramkami.

Ile potrwa przerwa Roberta Lewandowskiego? Niebezpieczny uraz, oto prognozy

