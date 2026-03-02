Roksana Węgiel pokazała nowe zdjęcia z mamą. Wyglądają jak siostry!

Roksana Węgiel nie może narzekać na brak zajęć. Ostatniego dnia lutego wokalistka wraz z mężem udali się do Berlina, gdzie piosenkarka zasiadła w jury niemieckich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym sama marzy, by w przyszłości wystąpić.

Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach - mówiła w Esce o nowym wyzwaniu.

Roxie godnie reprezentowała nasz kraj, a jej czarno-biała kreacja spotkała się z samymi zachwytami. Niebawem przed piosenkarką kolejna przygoda - wylot z nami na ESKA Odwołuje Zimę.

Roksana Węgiel z mamą. Łączą je bliskie relacje

Dzień później Roxie i Kevin byli już w rodzinnym domu piosenkarki. 21-latka nie mogła przegapić tak ważnej okazji jak 43. urodziny jej mamy, Edyty. Węgiel wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że to właśnie mama jest jej najlepszą przyjaciółką i powierniczką największych sekretów. Patrząc na ich wspólne zdjęcia, można odnieść wrażenie, że bardziej przypominają siostry niż mamę i córkę.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

Wiek mamy Roxie to zaskoczenie!

Pytana o korzystanie z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, Roksana Węgiel często chwali się, że odziedziczyła dobre geny po mamie. Faktycznie - piosenkarka jest do niej bardzo podobna. W zeszłą niedzielę pani Edyta skończyła 43 lata. Roxie zamieściła zdjęcia z rodzicielką w mediach społecznościowych. Nie sposób nie zauważyć podobieństwa! Zobaczcie, jak dziś wygląda matka jednej z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia.