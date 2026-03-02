Burza w sieci po odcinku "Tańca z Gwiazdami". Widzowie mają dosyć jednego jurora

Start nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" w cieniu internetowej burzy

Otwarcie kolejnego sezonu tanecznego show odbyło się z wielką pompą, a uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom. Ponieważ w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, spodziewano się dyskusji głównie o faworytach i punktacji. Rzeczywistość zweryfikowała te oczekiwania, bo uwaga publiczności skupiła się na osobie Tomasza Wygody. W mediach społecznościowych zawrzało, a sposób oceniania prezentowany przez tego jurora stał się głównym tematem gorących debat.

Widzowie oceniają Tomasza Wygodę. Zarzuty o zbyt zawiły styl

Krytyka nie dotyczyła przyznawanych punktów, lecz samej maniery wypowiadania się sędziego. Odbiorcy masowo wytykali mu konstruowanie zbyt skomplikowanych zdań oraz nadużywanie metafor, które utrudniają odbiór programu. Wielu komentujących stoi na stanowisku, że wieczorne show powinno być lekką rozrywką, a nie miejscem na ciężkie, filozoficzne dywagacje zaburzające dynamikę audycji.

Internet zalała fala negatywnych opinii dotyczących pracy jurora. Użytkownicy portali społecznościowych z ironią pytali, czy Wygoda nie pomylił parkietu telewizyjnego z salą wykładową na uniwersytecie. Wytykano mu, że długie monologi zabierają cenny czas antenowy, który lepiej byłoby poświęcić na konkretne wskazówki dla tańczących par. Część widowni domaga się wręcz reakcji producentów i zmian w składzie sędziowskim.

Tomasz Wygoda i jego artystyczne podejście do tańca

Warto przypomnieć, że Tomasz Wygoda to ceniony choreograf i pedagog, który postrzega ruch sceniczny w szerszym kontekście. Jego oceny często bazują na analizie emocji oraz artystycznego przekazu, co wynika z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Dla części widowni stanowi to dowód na wysoki profesjonalizm eksperta, jednak inni uważają taką formę za zbyt pretensjonalną jak na format rozrywkowy.

Mimo głośnej krytyki, w sieci nie brakuje głosów broniących jurora. Niektórzy widzowie doceniają, że wnosi on do "Tańca z Gwiazdami" intelektualną głębię i zwraca uwagę na aspekty pomijane przez innych sędziów. Zwolennicy Wygody argumentują, że różnorodność charakterów w jury jest potrzebna, ponieważ dzięki temu program nie staje się nudny i przewidywalny.

