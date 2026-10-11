Arystokracja na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Książę Lubomirski z żoną na widowni hitowego show

Arystokrata na widowni. Jan Lubomirski-Lanckoroński pojawił się w "Tańcu z gwiazdami"

Jan Lubomirski-Lanckoroński to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów arystokracji w naszym kraju. Książę nierzadko pojawia się na rozmaitych wydarzeniach branżowych. Gościł chociażby w formacie "Demakijaż", który prowadzi Krzysztof Ibisz, a także udzielał wywiadu Paulinie Sykut-Jeżynie na kanapie śniadaniówki "Halo, tu Polsat". Teraz natomiast zaszczycił swoją obecnością czerwony dywan programu "Taniec z Gwiazdami", przykuwając uwagę zgromadzonych wokół niego osób. Arystokracie towarzyszyła jego małżonka, Helena Mańkowska. Małżeństwo dołączyło do grona celebrytów, którzy pozowali fotoreporterom na moment przed startem widowiska na żywo.

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Chociaż najwięcej dzieje się oczywiście na samym parkiecie, to czerwony dywan też budzi zainteresowanie. To tam pokazują się gwiazdy, ich osoby towarzyszące oraz przedstawiciele świata sztuki i show-biznesu, którzy zasiadają na widowni, by wspierać faworytów tego kultowego formatu. Od lat "Taniec z Gwiazdami" przyciąga słynne osobistości. W trakcie emisji 6. odcinka 19. odsłony tanecznego hitu stacji, oprócz uczestników i składu jurorskiego, wypatrzyć można było m.in. Ksenię Chlebicką, Żaklinę Ta Dinh czy Edwarda Miszczaka.

Wizyta 48-letniego polskiego księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego oraz Heleny Mańkowskiej, która w 2020 roku została jego drugą żoną, to dla wielu zaskoczenie. Zobaczcie zdjęcia tej pary, ale i innych gwiazd.

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Pary w 6. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Podczas 6. odcinka 19. edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" swoje układy na parkiecie zaprezentowali następujący uczestnicy:

Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Sarą Janicką,

Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku Krystiana Rzymkiewicza,

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert z Romanem Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz, któremu towarzyszyła Daria Syta-Grobelna,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk wraz z Kamilem Kuroczko,

Dominik Smaruj oraz Magda Tarnowska,

Izabela Kuna w parze z Michałem Bartkiewiczem.

W minionych odsłonach tanecznego programu telewizji Polsat z rywalizacją pożegnali się:

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka,

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

12. miejsce zajęli Monika Borzym oraz Michał Kassin.

Zobaczcie więcej zdjęć. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona pokazali się w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie!

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