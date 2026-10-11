Zwycięstwo Anwilu Włocławek w ekstraklasie. Kto zdominował koszykarski parkiet?

Zacięta rywalizacja od pierwszych minut

Spotkanie ekstraklasy koszykarzy od samego początku dostarczyło zgromadzonym kibicom wielu emocji. W pierwszej kwarcie minimalnie lepsi okazali się gospodarze, kończąc ją wynikiem 16:15. Kolejna odsłona meczu przyniosła nieco wyraźniejszą przewagę drużyny z Włocławka. Koszykarze wygrali tę partię 24:17 i zbudowali cenną zaliczkę przed przerwą. Obie drużyny prezentowały wysoki poziom zaangażowania.

Trzecia część meczu to kontynuacja skutecznej gry Anwilu Włocławek. Gospodarze wygrali tę kwartę 22:19, powiększając różnicę punktową. Ostatnie dziesięć minut należało jednak zdecydowanie do drużyny przyjezdnych. Zawodnicy ze Słupska wygrali decydującą partię 27:17, rzucając się w szaleńczą pogoń. Ostatecznie gospodarze zdołali utrzymać jednopunktową przewagę i wygrali 79:78.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W barwach zwycięskiej drużyny z Włocławka ciężar zdobywania punktów rozłożył się równomiernie na kilku kluczowych graczy. Liderami ofensywy okazali się Hans Vanwijn, Sam Hines jr oraz Manu Lecomte. Każdy z wymienionych zawodników rzucił dla swojego zespołu po czternaście oczek. Bardzo dobry występ zanotował również Lennard Freeman, który dołożył trzynaście punktów. Pozostali gracze, w tym Szymon Wójcik i Deon Edwin, stanowili solidne wsparcie.

Drużyna gości również mogła liczyć na wysoką formę swoich najlepszych graczy. Najskuteczniejszym strzelcem na całym parkiecie okazał się zawodnik ze Słupska, Dominic Green. Reprezentant gości zgromadził na swoim koncie łącznie osiemnaście punktów. Silne wsparcie zapewnili mu Djordje Dimitrijević oraz Robert Carpenter, rzucając odpowiednio trzynaście i dwanaście oczek. Mimo ambitnej postawy, zespołowi zabrakło jednego punktu do doprowadzenia do dogrywki.