Turecka liga koszykarzy. Reprezentant Polski rzuca na kolana giganta ze Stambułu

Jerrick Harding błyszczy na tureckich parkietach

Reprezentant Polski Jerrick Harding zaprezentował znakomitą dyspozycję podczas meczu trzeciej kolejki rundy zasadniczej. Amerykanin z polskim paszportem rzucił 21 punktów, stając się zdecydowanie najskuteczniejszym zawodnikiem całego spotkania. Jego zespół Turk Telekom nie pozostawił złudzeń ekipie Besiktasu Stambuł, wygrywając to starcie na własnym terenie aż 88:63. Rozgrywający spędził na boisku 19 minut, potrafiąc w pełni wykorzystać przydzielony mu przez trenera czas.

Skuteczność rzutowa polskiego kadrowicza stała na bardzo wysokim poziomie przez całe zawody. Koszykarz trafił cztery z ośmiu rzutów za dwa punkty, a także popisał się bezbłędną skutecznością zza linii 6,75 metra, umieszczając w koszu wszystkie trzy próby za trzy punkty. Harding nie pomylił się również na linii rzutów wolnych, wykorzystując każdą z czterech szans. Jego meczowy dorobek statystyczny uzupełniła jedna zbiórka oraz dwie celne asysty.

Jak poradzili sobie pozostali polscy koszykarze?

Dzięki ostatniemu triumfowi klub z Ankary wciąż pozostaje niepokonany w obecnym sezonie i pewnie zajmuje pozycję lidera tabeli. Na inaugurację rozgrywek Turk Telekom pokonał u siebie ekipę Pinar Karsiyaka wynikiem 73:72, chociaż w tamtym spotkaniu Harding nie pojawił się na placu gry. Z kolei w drugiej kolejce drużyna odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Bursaspor Basketball w stosunku 78:69. Wówczas to właśnie obrońca reprezentacji poprowadził zespół do zwycięstwa, zapisując na swoim koncie wybitne 24 punkty.

Dobrą passę utrzymują także drużyny innych polskich kadrowiczów występujących na wschodzie. Komplet trzech zwycięstw posiada Bahcesehir Koleji Stambuł, w którym kapitan drużyny narodowej Mateusz Ponitka rzucił cztery punkty, miał osiem zbiórek i dwie asysty przy wygranej 92:82 z Pinar. Taki sam bilans posiada Anadolu Efes Stambuł, który ograł Yukatel Dinizli Basket 85:76, a Jordan Loyd zanotował zbiórkę i asystę w pięć minut. Trzeciej porażki doznał z kolei Glimt Cayirova Belyedesi Michała Sokołowskiego, ulegając u siebie Fenerbahce Stambuł 85:100, a Polak zakończył zawody z dorobkiem dwóch punktów w 18 minut gry.