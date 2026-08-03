Drugi numer "ESKA Story" już jest! Na okładce Julia Żugaj i GirlZ

W "ESKA Story" stawiamy na prawdziwe historie, opowiedziane przez same gwiazdy. Bohaterami pierwszego, lipcowego wydania magazynu byli Roksana Węgiel-Mglej i jej mąż Kevin. Małżonkowie opowiedzieli o fundamentach swojej relacji, zdradzili przepis na szczęście i wyjawili, jak udaje im się godzić życie prywatne z życiem zawodowym.

Julia Żugaj na okładce "ESKA Story"

Gwiazdą drugiej okładki „ESKA Story” została Julia Żugaj. Influencerka ogłosiła właśnie szczegóły swojego największego projektu w karierze! Kilka tygodni temu gwiazda sieci zapowiedziała, że poszukuje swojej następczyni, tylko… lepszej. Ostatecznie nie wybrała jednej, a aż trzy dziewczyny. W opublikowanym przez nią na YouTubie dokumencie mieliśmy okazję poznać GirlZ, czyli Gabi, Oliwkę i Nadię. Teraz dowiecie się o nich jeszcze więcej! W drugim numerze "ESKA Story" znajdziecie ekskluzywne zdjęcia dziewczyn, niepublikowane nigdzie indziej Instaxy i plakat! To nie wszystko, co dla was przygotowaliśmy.

Co jeszcze w "ESKA Story"?

"ESKA Story" to również prawdziwe historie największych światowych sław. W drugim numerze na tapet bierzemy The Weeknda, który 4 i 5 sierpnia zagra dwa stadionowe koncerty na PGE Narodowym w Warszawie, prawdopodobnie ostatnie jako The Weeknd.

Wywiad Julia Żugaj

Historia Ariany Grande w "ESKA Story"

"Bez filtra" piszemy też o Arianie Grande. Wokalistka znalazła się w samym centrum medialnego zamieszania za sprawą szokującej utraty wagi. Co dzieje się z jedną z największych gwiazd współczesnej popkultury? W felietonie poznacie stanowiska licznych ekspertów – psychologów i dietetyków.

Płyta lipca to "Confessions II" Madonny. Królowa muzyki pop umiejętnie połączyła nowoczesność z muzycznym deja vu, przypominając, dlaczego po czterech dekadach to właśnie ona wciąż zasiada na popowym tronie. Cały numer dostępny w całości pod linkiem: https://story.eska.pl/sierpien-2026/.