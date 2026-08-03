Ekstraklasa koszykarek. Znamy datę startu i uczestników sezonu

Uczestnicy sezonu 2026/27 ekstraklasy koszykarek

W rywalizacji obok broniącego tytułu mistrza Polski Lotto AZS UMCS Lublin wezmą udział wicemistrz ENEA AZS Politechnika Poznań oraz brązowy medalista KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. Stawkę uzupełnią: 1KS Ślęza Wrocław, MB Zagłębie Sosnowiec, Wisła Kraków, Artego Bydgoszcz, Energa Toruń, Contimac MOSiR Bochnia, SKK Polonia Warszawa i Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra. Już w pierwszej kolejce kibice zobaczą ciekawe pojedynki derbowe. Zmierzą się Polonia z MKS oraz Artego z Energą.

Największym nieobecnym będzie VBW Gdynia, który wycofał się z rozgrywek. Klub z Trójmiasta, kontynuator tradycji Spójni Gdańsk, zdobył w swojej historii 14 złotych medali mistrzostw Polski (1996, 1998-2005, 2009-10, 2020-21, 2025) oraz m.in. dwa wicemistrzostwa Euroligi. Jest to kolejna tak duża strata dla polskiej koszykówki, po tym jak przed rokiem z ligi wycofał się BC Polkowice.

Kiedy mecze o medale?

Do elity po przerwie powracają drużyny MKS Pruszków oraz Widzewa Łódź. Pruszkowianki wracają po dwóch latach nieobecności po pokonaniu w finale 1. ligi ŁKS KK Łódź. Z kolei łódzki Widzew wraca po sześcioletniej przerwie, dzięki otrzymaniu dzikiej karty od PZKosz. Sezon zainauguruje mecz o Superpuchar 19 września we Wrocławiu, gdzie zdobywca Pucharu Polski 1KS Ślęza zmierzy się z mistrzem kraju Lotto AZS UMCS.

Podczas spotkań ekstraklasy na parkiecie będą musiały stale przebywać dwie polskie zawodniczki, w tym jedna mająca nie więcej niż 23 lata. Runda zasadnicza potrwa od 26 września do 14 marca 2027 r. Do play off awansuje najlepsza ósemka, a rywalizacja od ćwierćfinałów toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Mistrza Polski poznamy najpóźniej 28 kwietnia.