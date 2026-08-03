Rosjanie z uznaniem o triumfie Polaków w Lidze Narodów. Ich komentarz zaskakuje

„Amerykanie byli bardzo blisko zwycięstwa. Ale Polacy mieli więcej narzędzi, by zmienić losy meczu” – takim nagłówkiem rosyjski portal Championat.com zapowiedział relację z emocjonującego starcia. Dziennikarze podkreślili, że obrona tytułu sprzed roku nie była dla Polaków łatwym zadaniem, a wygrana kosztowała ich sporo wysiłku.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

„To samo miasto, to samo miejsce, ten sam zwycięzca. Ale chociaż drużyna Nikoli Grbića zmiażdżyła Włochy w zeszłym sezonie, to zwycięstwo było naprawdę ciężko wywalczone. I w pewnym sensie nawet ciężko wywalczone. To sprawia, że ​​jest tym słodsze!”

Tomasz Fornal w centrum uwagi Championat.com

Rosyjscy eksperci nie kryli uznania dla postawy polskiego przyjmującego. Tomasz Fornal został uznany przez portal za kluczowego zawodnika finału, który w dużej mierze przyczynił się do ostatecznego sukcesu Biało-Czerwonych.

„Rozegrał niesamowity finał - podkreśla portal. "Reprezentacja USA była bardzo blisko swojego pierwszego mistrzostwa Ligi Narodów, ale jej się nie udało – półfinał pochłonął zbyt wiele ich energii. Teraz Amerykanie są największymi przegranymi turnieju, z czterema porażkami w finałach”

Rosjanie tęsknią za siatkówką na najwyższym poziomie

W artykule pojawił się również wątek nieobecności „Sbornej” w prestiżowych rozgrywkach. Autorzy wyrazili ubolewanie, że ich drużyna narodowa nie mogła uczestniczyć w tegorocznej edycji Ligi Narodów, jednocześnie snując plany na przyszłoroczny start.

„To był wspaniały turniej! Szkoda tylko, że nie było reprezentacji Rosji. Z niecierpliwością czekamy na naszą reprezentację w przyszłym roku”

Polska reprezentacja z historycznym wynikiem w Lidze Narodów

Championat.com przypomniał swoim czytelnikom, że polscy siatkarze osiągnęli niebywały sukces, zdobywając złoty medal po raz trzeci. Tym samym Biało-Czerwoni zapisali się na kartach historii jako najbardziej utytułowana drużyna męska w tych rozgrywkach.

„Reprezentacja Polski siatkarzy mężczyzn po raz trzeci w historii wygrała finał Ligi Narodów. Wcześniej drużyna triumfowała w turnieju w 2023 i 2025 roku, a w 2026 roku obroniła tytuł. Polscy sportowcy stali się najbardziej utytułowaną męską reprezentacją w historii tych zawodów, wyprzedzając Francję i Rosję, które dwukrotnie triumfowały w Lidze Narodów”