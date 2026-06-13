Ariana Grande założyła fundację. Będzie wspierać osoby LGBTQ+

Ariana Grande założyła Brighter Days Ahead Foundation

Ariana Grande postanowiła dołączyć do grona gwiazd, które wykorzystują popularność do pomagania innym. Artysta poinformowała, że założyła Brighter Days Ahead Foundation. Nazwa fundacji nawiązuje do jej płyty "Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead" i ma dawać nadzieję na lepszą przyszłość. Ariana będzie wspierać osoby LGBTQ+, które muszą mierzyć się z dyskryminacją, a głównym celem jest lepszy dostęp do opieki psychologicznej. To szczególnie ważne w kontekście prezydentury Donalda Trumpa, który ograniczył prawa m.in. amerykańskich osób transpłciowych. Grande wydała komunikat, w którym wyjaśniła swoją motywację.

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Ariana Grande dziś jest wielką gwiazdą. Tak zmieniła się ikona popu przez lata!

Jestem niesamowicie podekscytowana, że mogę w końcu ogłosić powstanie Brighter Days Ahead Foundation. Naszą misją jest wspieranie, ochrona i zapewnianie zasobów dla naszych wrażliwych przyjaciół w potrzebie. Poprzez cztery różne fundusze będziemy wspierać wiele niesamowitych organizacji, które zapewniają bezpieczną przestrzeń i opiekę, tak rozpaczliwie potrzebną obecnie tak wielu osobom. Możliwość samodzielnego wspierania tych celów przez lata była dla mnie zaszczytem i jestem wdzięczna, że mogę teraz rozszerzyć ten zasięg i wzmocnić ratującą życie pracę, którą te organizacje wykonują poprzez fundację - czytamy na Instagramie Ariany Grande.

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Ariana Grande wróciła na scenę

Ariana Grande wyruszyła w trasę koncertową Eternal Sunshine Tour, która celebruje jej ostatnie projekty muzyczne. Fani usłyszą piosenki z płyt "Eternal Sunshine" oraz jej wersji rozszerzonej "Brighter Days Ahead", albumu "Positions", a także nadchodzącego krążka "Petal", który promuje nowy singiel "Hate That I Made You Love Me". Przed piosenkarką 41 koncertów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wystąpi m.in. w Los Angeles, Atlancie, Boston, Nowym Jorku, Chicago i Londynie.