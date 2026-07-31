WTA w Waszyngtonie. Jak zagrała Magdalena Fręch

Historyczny set Polki

Magdalena Fręch zakończyła udział w turnieju WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie na 1/8 finału. Polska tenisistka uległa Jessice Peguli 6:3, 3:6, 0:6. Był to czwarty bezpośredni pojedynek tych zawodniczek w cyklu WTA. Wszystkie dotychczasowe spotkania zakończyły się zwycięstwem Amerykanki.

Mimo porażki, Fręch po raz pierwszy w karierze zdołała wygrać seta z Pegulą. Wcześniej najbardziej wyrównany mecz stoczyły w 2023 roku w Madrycie. Polka przegrała wówczas 6:7 (5-7), 3:6. W pozostałych starciach Amerykanka dominowała: w 2021 roku w Chicago oddała Polce trzy gemy, a w 2025 w Stuttgarcie zaledwie dwa.

Linette również poza turniejem?

W turnieju głównym w stolicy USA rywalizowała także Magda Linette. Niestety, poznanianka pożegnała się z zawodami już w pierwszej rundzie. W poniedziałek przegrała z rozstawioną z numerem siódmym Leylah Fernandez. Kanadyjka triumfowała wynikiem 6:1, 6:4.

Porażka obu reprezentantek Polski oznacza brak Biało-Czerwonych w dalszej fazie turnieju. Jessica Pegula, jako najwyżej rozstawiona zawodniczka, będzie kontynuować walkę o tytuł przed własną publicznością. Wynik meczu 2. rundy: Jessica Pegula (USA, 1) - Magdalena Fręch (Polska) 3:6, 6:3, 6:0.