Liście rośliny żółkną jesienią? Powód może być zupełnie inny, niż myślisz

Jesienią żółknięcie liści roślin doniczkowych nie zawsze oznacza niedobór wody lub nawozu.

Krótsze dni, mniejsza ilość światła i rozpoczęcie sezonu grzewczego mogą mocno zmienić warunki, do których roślina była przyzwyczajona.

Zanim sięgniesz po konewkę, warto sprawdzić wilgotność podłoża, miejsce ustawienia doniczki oraz temperaturę wokół rośliny.

Znaczenie ma także gatunek rośliny, dlatego pojedynczy żółty liść nie musi być powodem do niepokoju, ale regularne żółknięcie warto dokładniej obserwować.

Latem rośliny często stoją w jasnych miejscach i są podlewane częściej. Jesienią ten sam schemat pielęgnacji może już nie działać. Mniejsza ilość światła oznacza wolniejszy wzrost, a podłoże może wysychać znacznie dłużej niż podczas ciepłych miesięcy. Jeśli nadal podlewasz roślinę dokładnie tak samo jak latem, łatwo doprowadzić do sytuacji, w której ziemia przez długi czas pozostaje mokra. To szczególnie problematyczne w przypadku gatunków, które nie lubią nadmiaru wody. Żółknący liść nie zawsze oznacza więc, że roślinie brakuje wody.

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Jak podlewać kwiaty jesienią?

Jedną z pierwszych rzeczy, które warto sprawdzić, jest wilgotność podłoża. Nie oceniaj jej wyłącznie po wyglądzie powierzchni ziemi. Wsuń palec kilka centymetrów w podłoże i sprawdź, czy jest ono rzeczywiście suche głębiej. Warto też przyjrzeć się miejscu, w którym stoi doniczka. Jesienią rośliny często ustawiamy bliżej okna, żeby zapewnić im więcej światła, ale zimna szyba i przeciągi mogą nie być dobrym rozwiązaniem. Z drugiej strony postawienie doniczki bezpośrednio przy grzejniku również może pogorszyć jej kondycję.

Znaczenie ma także gatunek. Inaczej reaguje paproć, inaczej zamiokulkas, a jeszcze inaczej monstera. Pojedynczy żółty liść nie musi od razu oznaczać poważnego problemu. Jeśli jednak liście żółkną jeden po drugim, warto sprawdzić jednocześnie podlewanie, ilość światła, temperaturę oraz stan korzeni.

Jesienią najważniejsze jest więc odejście od letniej rutyny. Roślina nie potrzebuje automatycznie więcej wody tylko dlatego, że jej liść zmienił kolor. Najpierw trzeba znaleźć przyczynę, a dopiero później zmieniać pielęgnację.