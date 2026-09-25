Comarch po raz trzeci Oficjalnym Sponsorem wyprawy Andrzeja Bargiela: idziemy o krok dalej - kierunek Dhaulagiri

Andrzej Bargiel wraz z zespołem ponownie wyruszył w Himalaje. Celem jest wejście na szczyt Dhaulagiri (8167 m n.p.m.) oraz zjazd na nartach bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Będzie to niezwykle wymagające, gdyż góra jest bardzo stroma, eksponowana i podatna na lawiny.

„Dhaulagiri to dla mnie kolejne duże wyzwanie. Kluczowe będą warunki i przede wszystkim zagrożenie lawinowe, które na tej górze bywa dużym problemem. Jeśli warunki pozwolą, chciałbym wejść na szczyt i zjechać z niego na nartach bez dodatkowego tlenu, w możliwie szybkim i czystym stylu. Cieszę się, że po raz kolejny w tym projekcie towarzyszy mi Comarch” - komentuje Andrzej Bargiel.

Andrzej Bargiel znany jest na świecie ze zjazdów z K2 oraz ze wszystkich czterech ośmiotysięczników w Karakorum. Dhaulagiri, jedna z najbardziej wymagających narciarsko gór Himalajów, to kolejny punkt w jego sportowej karierze w ramach autorskiego projektu HIC SUNT LEONES.

Trzeci wspólny szczyt

Współpraca Comarch z Andrzejem Bargielem to projekt łączący technologię, biznes i sport. Jest to już trzecia wspólna inicjatywa. Pierwszą była wyprawa Everest Ski Challenge (wrzesień 2025 r.), która zakończyła się pierwszym w historii zjazdem na nartach z najwyższej góry świata bez wspomagania tlenem. Drugim wspólnym projektem była niedawna ekspedycja na Nanga Parbat (czerwiec 2026 r.), podczas której skialpinista również dokonał pionierskiego zjazdu.

Mimo tych sukcesów, obie strony stawiają przed sobą kolejne zadania. Jak podkreśla Comarch, podobnie jak w biznesie, po zrealizowaniu najbardziej wymagających projektów, firma nie zatrzymuje się w miejscu, lecz idzie zawsze o krok dalej.

Jarosław Mikos, CEO Comarch podkreśla:

„Wyprawy Andrzeja Bargiela są inspirujące nie tylko ze względu na ich trudność techniczną, ale przede wszystkim na konsekwencję w podejmowaniu kolejnych wyzwań i dotrzymywaniu obietnic składanych samemu sobie. Właśnie ta niezłomność sprawia, że wzajemnie się napędzamy, mimo że działamy w tak odległych od siebie dziedzinach. Konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem wspieramy cię, Andrzeju, w drodze na Dhaulagiri!”.

Wojciech Mach, Dyrektor sektora Financial Services w Comarch, w którego zespole Andrzej Bargiel dla wielu osób jest inspiracją dodaje:

„Towarzyszenie Andrzejowi w drodze na Dhaulagiri to dla Comarchu powód do ogromnej dumy. Jesteśmy firmą, która wyrosła na szukaniu rozwiązań przez innowacje, dlatego doskonale rozumiemy człowieka, który w swojej dziedzinie nieustannie redefiniuje słowo >>niemożliwe<<. Sztuczna inteligencja i ekstremalny skialpinizm mają wspólny mianownik: to terytoria dla pionierów, dla których wejście na szczyt jest tylko punktem wyjścia do kolejnego projektu. Andrzej pokazuje nam, że najwyższa forma profesjonalizmu to ciągły głód rozwoju i niezawodny zespół u boku. Nasza trzecia wspólna ekspedycja to naturalna konsekwencja wartości, które napędzają Comarch: nie zatrzymujemy się - idziemy o krok dalej!” - mówi

Postępy z wyprawy na Dhaulagiri będą na bieżąco relacjonowane w oficjalnych kanałach informacyjnych Comarch oraz samego sportowca, począwszy od oficjalnego startu wyprawy.

O Comarch

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie. Jest Europejskim Liderem rozwiązań IT dla Biznesu i pionierem nowych technologii, prowadzącym projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki. Dostarcza rozwiązania dla ERP, nowoczesnej łączności, lojalności, finansów oraz handlu.

Jako firma AI-first Comarch koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii do optymalizacji procesów operacyjnych oraz na tworzeniu rozwiązań napędzanych AI, które dostarczają klientom realną wartość biznesową. Z usług firmy korzysta kilkadziesiąt tysięcy marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, m.in. Allianz, BNP Paribas, BP, Carrefour, ING, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone oraz Heineken. Spółka zajmuje wysokie pozycje w rankingach firm analitycznych w obszarze IT, m.in. Gartnera, IDC oraz Truffle 100. Obecnie zatrudnia 5 000 specjalistów w oddziałach w ponad 30 krajach na całym świecie.

O projekcie HIC SUNT LEONES

To autorski projekt narciarski Andrzeja Bargiela, którego nazwa (łac. „tu są lwy") nawiązuje do oznaczania na dawnych mapach terenów nieodkrytych. Celem projektu są zjazdy na nartach z najwyższych szczytów Ziemi oraz udowodnienie, że narciarstwo jest możliwe nawet na „dachu świata".

Źródło informacji: Comarch