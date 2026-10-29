Anna Mucha odejdzie z "M jak miłość"? Wiadomo, co stanie się z Magdą Budzyńską

Postać Magdy Budzyńskiej, w którą w serialu "M jak miłość" wciela się Anna Mucha, od lat zmaga się z licznymi przeciwnościami losu i poważnymi problemami zdrowotnymi. Ze względu na przebyty przeszczep serca jej szanse na biologiczne macierzyństwo oceniano jako znikome, jednak scenarzyści zdecydowali o powiększeniu serialowej rodziny i bohaterka zaszła w ciążę. Ta decyzja rodzi pytania o to, czy nowy wątek nie zakończy się dla niej dramatem.

Widzowie "M jak miłość" drżą o życie Magdy Budzyńskiej. Podzieli los Franki?

Niedawno w "M jak miłość" rozegrał się już dramatyczny wątek związany z macierzyństwem i nagłym zgonem. Chodzi o postać Franki, która po urodzeniu dziecka Pawłowi, granemu przez Rafała Mroczka, zmarła, ponieważ wcielająca się w nią Dominika Kachlik zdecydowała się zakończyć współpracę z produkcją. Informacja o odmiennym stanie schorowanej Magdy wywołała więc zrozumiałe obawy wśród fanów serialu. W mediach społecznościowych przybywa pełnych strachu wpisów sugerujących, że bohaterkę kreowaną przez Annę Muchę również czeka rychła śmierć, ale doniesienia dla widzów są optymistyczne.

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Czy Anna Mucha odchodzi z "M jak miłość"? Znamy przyszłość Magdy

Wątpliwości rozwiewają już wydarzenia z 1957. odcinka "M jak miłość", którego emisję zaplanowano na poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Magda Budzyńska przejdzie wówczas specjalistyczne badania, po których kardiolog przekaże jej oraz Andrzejowi uspokajające informacje. Choć stan kobiety będzie wymagał wyjątkowej ostrożności, lekarz oceni, że bohaterka ma realne szanse na bezpieczne urodzenie dziecka. Ponadto Super Express ustalił, że Anna Mucha pozostaje w obsadzie i jej postać jest uwzględniona w scenariuszach kolejnych odcinków.

Głos w tej sprawie zabrała także Karolina Baranowska, reprezentująca firmę produkującą telenowelę, która nie ujawniła jednak szczegółów nadchodzących wydarzeń w serialu.

Jest mnóstwo przeróżnych komentarzy dotyczących "M jak miłość" i nie jesteśmy w stanie komentować wszystkich pomysłów widzów. Cieszymy się, że nasz serial niezmiennie od ponad 26 lat budzi tak wielkie emocje. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, a wkrótce będzie jasne jak potoczą się bieżące wątki - oświadczyła reprezentantka aktorki.

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