Sebastian Dela - kim jest gwiazdor "SOR"? Aktor podbił serca widzów

Serial "SOR" spotkał się ze sporym zainteresowaniem, a w jego obsadzie znalazły się zarówno ugruntowane, jak i całkiem świeże twarze, które część widzów może poznać po raz pierwszy. Jedną z nich jest Sebastian Dela, aktor z Wieliczki, znany już z ról drugoplanowych w wielu innych produkcjach. Oto jego sylwetka.

Sebastian Dela jako Piotr Hajduk w serialu "SOR"

W nowym serialu TVP, Sebastian Dela gra jedną z głównych ról - lekarza Piotra Hajduka na tytułowym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Jak zapowiedzieli twórcy, produkcja to "nowoczesne spojrzenie na gatunek" i pokazanie realiów pracy w miejscu, w którym liczy się dosłownie każda sekunda.

Doktor Piotr Hajduk jest błyskotliwy i gotowy do podejmowania ryzyka, a prywatnie zmaga się z demonami przeszłości, wciąż nie mogąc pogodzić się z rozstaniem. Wśród widzów postać spotkała się ze sporą sympatią, a nawet pojawiły się komentarze porównujące ją do Kuby Burskiego, lekarza, w którego w kultowym serialu "Na dobre i na złe" wcielał się Artur Żmijewski.

Sebastian Dela - filmografia

Artysta myślał o zawodowym aktorstwie już jako nastolatek, a na profesjonalnym planie filmowym zadebiutował w głośnym horrorze "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Zagrał też w serialach "W głębi lasu" czy "Wilk" oraz filmach "Pitbull", "Edukacja XD", "Dziki" czy "Krucjata". Z kolei za rolę Ola Kosaka w "Błaznach" Sebastian Dela otrzymał nominację do prestiżowej dla młodych aktorów Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

- W "SOR-ze" dostałem możliwość zrobienia czegoś innego. Już sama perspektywa zagrania lekarza była dla mnie interesująca. Lubię oglądać seriale medyczne, więc możliwość wystąpienia w takiej produkcji była dodatkową motywacją - powiedział w rozmowie z serwisem film.org.pl.

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Sebastian Dela - rodzice, wiek, wzrost, pochodzenie, wykształcenie

Sebastian Dela ma 29 lat - urodził się w grudniu 1996 roku i pochodzi z Wieliczki. Jego rodzice pracują w słynnej kopalni soli, gdzie również on podjął w przeszłości pracę, oprowadzając wycieczki. Według dostępnych informacji, coraz popularniejszy aktor ma 181 cm wzrostu.

Po liceum podjął na kilka miesięcy naukę w Akademii Wychowania Fizycznego, ale ostatecznie dostał się do słynnej "filmówki" w Łodzi, gdzie skończył studia na Wydziale Aktorstwa w 2022 roku.

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