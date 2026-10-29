Igrzyska 2030 z nowym szefem komitetu. Kto zastąpił Edgara Grospirona?

Nowe otwarcie dla igrzysk 2030

Geoffroy Roux de Bezieux, 64-letni biznesmen, oficjalnie przejął stanowisko szefa komitetu organizacyjnego zimowych igrzysk olimpijskich Alpy 2030. Decyzja zapadła podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia interesariuszy imprezy. Spotkanie odbyło się w siedzibie komitetu w Decines-Charpieu w pobliżu Lyonu. Nowy przewodniczący wnosi cenne doświadczenie organizacyjne ze świata sportu.

Roux de Bezieux jest znany w środowisku gospodarczym jako były przewodniczący Ruchu Przedsiębiorstw Francji (MEDEF). W sporcie realizuje się jako amatorski kolarz i triathlonista. Co więcej, biznesmen brał już udział w przygotowaniach do imprez najwyższej rangi, zasiadając w zarządzie komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku jako reprezentant świata biznesu.

"Jego uznane umiejętności dialogu i słuchania, znajomość regionów, a także świata gospodarczego i sportowego, to kluczowe atuty dla sukcesu ambitnych i odpowiedzialnych igrzysk"

Kryzys w zarządzie zażegnany?

Nominacja Roux de Bezieux ma być lekarstwem na problemy kadrowe. Poprzednik, Edgar Grospiron, zrezygnował z pełnionej funkcji we wrześniu. Mistrz olimpijski z 1992 roku w jeździe po muldach musiał mierzyć się z poważnym kryzysem zarządzania wewnątrz struktury organizacyjnej.

Decyzja o rezygnacji Grospirona nie była pojedynczym zdarzeniem. Jego odejście poprzedziła fala innych dymisji w komitecie. Ze stanowiskiem pożegnał się między innymi jego zastępca, Cyril Linette. Teraz zadaniem nowego szefa będzie ustabilizowanie sytuacji i płynne przygotowanie zimowych igrzysk Alpy 2030.