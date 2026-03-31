Anita Werner grała u boku Lindy i paradowała w bikini. Jej przeszłość zaskakuje

Zanim Anita Werner podbiła TVN24, pracowała jako modelka

W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku przyszła gwiazda telewizji intensywnie pracowała jako modelka. Jej doskonałe warunki fizyczne i swoboda przed aparatem błyskawicznie przyciągnęły wzrok łowców talentów, co ułatwiło jej wejście do show-biznesu. Szukając kolejnych wyzwań i nowych ścieżek rozwoju, znalazła się na planie zdjęciowym produkcji telewizyjnej, która zdobyła gigantyczne uznanie ówczesnej publiczności.

Rola w „Zostać miss” i wiralowe zdjęcia gwiazdy w stroju kąpielowym

Ważnym punktem w jej życiorysie okazał się angaż w przebojowym serialu „Zostać miss”. Telewizyjny hit, który gromadził przed ekranami tłumy w latach dziewięćdziesiątych, szczegółowo zdradzał sekrety wyborów najpiękniejszych Polek oraz kulisy branży fashion. Przyszła dziennikarka zagrała tam zdeterminowaną kandydatkę na miss, i to właśnie z tego planu pochodzą krążące dziś po sieci fotografie w bikini. Dla wielu dziewczyn udział w tej produkcji oznaczał wielką karierę, jednak ona potraktowała to wyłącznie jako krótki epizod.

Kariera aktorska Anity Werner. Debiutowała u boku Bogusława Lindy

Zanim jednak pojawiła się w polsatowskim hicie o miss, młodziutka prezenterka zaliczyła swój pierwszy występ w kinie. Dostała angaż w głośnym tytule „Słodko gorzki”, stając przed kamerą z legendarnym Bogusławem Lindą. Dla stawiającej pierwsze kroki debiutantki bez wykształcenia kierunkowego stanowiło to gigantyczną próbę sił. Z perspektywy czasu sama oceniła swój ówczesny warsztat bardzo krytycznie, zaznaczając, że w zderzeniu z fachowcami dotarło do niej, jak długą drogę musi jeszcze pokonać w swoim rozwoju.

Szłapka ostro o działaniu Nawrockiego. Padły mocne słowa

Anita Werner zrezygnowała z czerwonych dywanów. Wybrała rzetelne dziennikarstwo

Pomimo świetnych perspektyw w branży rozrywkowej, dość szybko zorientowała się, że takie życie nie gwarantuje pożądanego spokoju ani zawodowej satysfakcji. W licznych rozmowach z mediami zaznaczała, że chciała udowodnić coś więcej niż tylko fakt posiadania atrakcyjnej aparycji. Poszukiwała zajęcia umożliwiającego ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i samodzielne kierowanie swoim zawodowym losem. Te przemyślenia i wnioski z pracy na planach zdjęciowych skierowały ją prosto do stacji informacyjnej.

Transformacja dawnej modelki w gwiazdę Faktów i TVN24

Prawdziwym punktem zwrotnym okazał się moment, w którym dołączyła do redakcji TVN24. Ogromny upór w dążeniu do celu i bezkompromisowe podejście do weryfikacji faktów spowodowały, że błyskawicznie zyskała status kluczowej i niesamowicie cenionej postaci w całej stacji.

Życie prywatne prezenterki TVN. Związek z Michałem Kołodziejczykiem

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że czołowa postać polskiego dziennikarstwa jest ogromnie zżyta ze środowiskiem sportowym. Prywatnie uwielbia intensywny ruch i dba o odpowiednią dietę. Jej życiowym partnerem jest zresztą Michał Kołodziejczyk, ceniony redaktor sportowy, co tylko potwierdza jej naturalne zamiłowanie do aktywności i sportowej rywalizacji.

Anita Werner odcięła się od przeszłości. Nie chce być tylko „piękną twarzą”

Zawodowe losy prezenterki to doskonały wzór na to, jak skutecznie przeprofilować swoją ścieżkę, kategorycznie zrzucając z siebie brzemię wyłączenie ładnej buzi na rzecz twardej, merytorycznej harówki. Zamiast wpaść w stereotypową szufladkę, postawiła na stuprocentową wiarygodność i twardy warsztat. Obecnie wyciągane z archiwów kadry w skąpym stroju wywołują wypieki na twarzach internautów, jednak dla głównej zainteresowanej stanowią tylko miłe wspomnienie odległej młodości, a nie podstawę jej wizerunku.