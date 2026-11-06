Nielegalne zbiórki w Rzeszowie. Zatrzymano 13 osób podejrzewanych o wykorzystywanie małoletnich

Policja ustaliła, jak działała grupa organizująca nielegalne zbiórki

Od początku 2026 roku policjanci pionu kryminalnego prowadzili działania wobec grupy, dla której nielegalne zbiórki pieniędzy miały być stałym źródłem dochodu. Funkcjonariusze ustalili, że grupa działała na obszarze kilku województw. Według ustaleń grupa stworzyła rozbudowany mechanizm działania, obejmujący werbowanie małoletnich, organizowanie transportu i zaplecza logistycznego potrzebnego do prowadzenia zbiórek. Śledztwo nadzoruje Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Grupa miała wykorzystywać małoletnich do rzekomych zbiórek

Jak ustalili policjanci, członkowie grupy mieli organizować rzekome zbiórki charytatywne i podszywać się przy tym pod różne fundacje. W działaniach tych wykorzystywano małoletnich w wieku około 14 do 18 lat. Ich wizerunek i sytuacja miały wzbudzać zaufanie oraz współczucie osób przekazujących pieniądze. Działalność grupy miała przynosić jej członkom znaczne korzyści majątkowe, a wykorzystywanie małoletnich w tym procederze miało wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi.

13 osób zatrzymanych, jeden z liderów w Poznaniu

Pod koniec października kilkudziesięciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeprowadziło skoordynowane działania w wytypowanych miejscach na terenie Rzeszowa oraz innych województw. Zatrzymano łącznie 13 osób w wieku od 18 do 44 lat, podejrzewanych o udział w przestępczym procederze. Dwóch zatrzymanych ma obywatelstwo polskie, a pozostali są obywatelami Ukrainy. Jeden z liderów grupy został zatrzymany w Poznaniu.

Mienie warte około 435 tysięcy złotych i zarzuty dla zatrzymanych

Podczas działań policjanci zabezpieczyli luksusowe samochody, gotówkę w różnych walutach oraz inne składniki majątkowe. Wartość zabezpieczonego mienia oszacowano na około 435 tysięcy złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu ludźmi, oszustw oraz prania pieniędzy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec dwóch liderów grupy, w wieku 22 i 23 lat, tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.

Źródło: Policja.pl