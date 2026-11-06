Krewna Ignacego Jana Paderewskiego z USA i córka generała Andersa gośćmi festiwalu na warszawskich Bielanach

II edycja Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego „Muzyka w służbie patriotyzmu” odbędzie się w sobotę, 7 listopada, o godz. 17:00 w Dobrym Miejscu przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Wydarzenie swoją obecnością uświetnią Coleen Jan Paderewski, najbliższa żyjąca krewna Ignacego Jana Paderewskiego w USA, oraz Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Koncert zainauguruje obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dzielnicy Bielany. Festiwal jest hołdem dla Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego pianisty, kompozytora i męża stanu, który odegrał znaczącą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W programie znalazły się recitale fortepianowe, pieśni patriotyczne, występy organowe z towarzyszeniem trąbki, prezentacje młodych talentów oraz polskie tańce narodowe. Podczas przerwy uczestnicy będą mieli również okazję do osobistego spotkania i rozmowy z honorowymi gośćmi wydarzenia.

Festiwal powstał z inicjatywy Coleen Jan Paderewski, która od 2016 roku organizuje Paderewski Music Festival w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza warszawska edycja, zorganizowana 23 sierpnia 2025 roku w Dobrym Miejscu, spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności, gromadząc komplet widzów. Tegoroczny koncert poprowadzi Janusz Piotrowski, a tłumaczenie zapewni Marek Jarco.

Informacje praktyczne

Kiedy: sobota, 7 listopada 2026, godz. 17:00

Gdzie: Dobre Miejsce, aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul. Dewajtis 3, Warszawa (wejście B, 1. piętro)

Wstęp wolny. Osoby na wózkach prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i wejście A.

Program i wykonawcy: paderewskimusicfestival.org

Organizatorzy, patroni i partnerzy

Mecenasem Festiwalu jest Dzielnica Bielany Miasta Stołecznego Warszawy wraz z Burmistrzem Bielan, we współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a patronat medialny sprawuje Radio Warszawa. Partnerami są Akademia Katolicka w Warszawie, Dobre Miejsce oraz Julius Meinl (przerwa kawowa). Organizatorem jest Komitet Organizacyjny Festiwalu.

Kontakt

Paderewski Music Festival, Komitet Organizacyjny

[email protected] · paderewskimusicfestival.org

Materiał sponsorowany