Nielegalny handel dopingiem w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Zatrzymano sześć osób, zlikwidowano laboratorium

Nielegalny handel dopingiem w Małopolsce i na Dolnym Śląsku

Działania prowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Europolem i Polską Agencją Antydopingową POLADA, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. W trakcie działań zatrzymano sześć osób, w tym osobę kierującą zorganizowaną grupą przestępczą. Funkcjonariusze przeprowadzili 13 przeszukań. Zlikwidowali również laboratorium, w którym wytwarzano anaboliki, oraz kanał wykorzystywany do przerzutu środków anabolicznych.

Zabezpieczono ponad tysiąc produktów z substancjami anabolicznymi

Podczas działań zabezpieczono ponad tysiąc produktów zawierających substancje anaboliczne oraz inne środki farmaceutyczne. Zabezpieczone mienie miało wartość około 180 tys. zł. Wśród zabezpieczonych produktów były substancje z listy zakazanej Światowej Agencji Antydopingowej, WADA, w tym sterydy anaboliczno-androgenne, hormony peptydowe i ich analogi, modulatory hormonów i metabolizmu oraz stymulanty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także produkty lecznicze dostępne wyłącznie na receptę.

Grupa wykorzystywała kryptowaluty i szyfrowane komunikatory

Według ustaleń członkowie grupy wykorzystywali szyfrowane komunikatory do reklamowania i sprzedaży środków anabolicznych, sterydów oraz produktów leczniczych, które nie miały wymaganego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Osoba kierująca grupą koordynowała działania pozostałych członków, którzy odpowiadali między innymi za dostarczanie produktów, obsługę transakcji, pakowanie i wysyłkę przesyłek. Do rozliczeń wykorzystywano kryptowaluty, fikcyjne dane i mechanizmy anonimizacji, które miały utrudnić identyfikację osób zaangażowanych w proceder. Wobec trzech podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 220 tys. zł.

Źródło: Policja.pl