Napad drgawek w Siedlcach. Policjant i żołnierz pomogli kierowcy przy ulicy Janowskiej

Napad drgawek w samochodzie przy cmentarzu w Siedlcach

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 31 października pełnili służbę w rejonie siedleckich nekropolii. Wspólnie z żołnierzami z Siedlec patrolowali okolice cmentarzy, dbając o bezpieczeństwo odwiedzających oraz płynność ruchu drogowego. Około godziny 11:00, w rejonie cmentarza przy ulicy Janowskiej, usłyszeli wołanie o pomoc dobiegające z samochodu stojącego przy skrzyżowaniu. W pojeździe znajdował się około 40-letni kierowca, u którego wystąpił nagły napad drgawek.

Policjant i żołnierz pomogli kierowcy

Jeden z policjantów podbiegł do samochodu i najpierw zabezpieczył pojazd. Wyłączył silnik, wyjął kluczyki ze stacyjki oraz zaciągnął hamulec ręczny, aby auto nie stanowiło zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Następnie odpowiednio ułożył mężczyznę w samochodzie, ograniczając ryzyko zachłyśnięcia się. Wezwano ratowników medycznych. Do ich przyjazdu policjant i żołnierz udzielali kierowcy pomocy oraz monitorowali jego stan. Po przybyciu ratowników przekazali im poszkodowanego. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala.

Źródło: Policja.pl