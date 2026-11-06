Magda Linette z awansem w WTA Cennaj. Zobacz przebieg trudnego meczu

Trudny początek i triumf w WTA Cennaj

Rozstawiona z numerem trzecim tenisistka potrzebowała sporych rezerw sił na pokonanie swojej rywalki. Mecz ćwierćfinałowy przyniósł bardzo dużo emocji, ponieważ Magda Linette pokonała Mai Hontamę 4:6, 7:5, 6:4, zapewniając sobie ostatecznie awans. Zacięte starcie na kortach twardych trwało dokładnie dwie godziny i trzydzieści sześć minut. Od samego początku to spotkanie wymagało od reprezentantki Polski ogromnego zaangażowania oraz cierpliwości.

W każdym z trzech setów 34-letnia poznanianka napotykała niespodziewane problemy przy własnym podaniu. Rywalizacja rozpoczynała się za każdym razem identycznie, gdyż zawodniczka traciła gema przy swoim serwisie, co stawiało ją w trudnej sytuacji. W inauguracyjnej partii Japonka zdołała utrzymać tę przewagę do samego końca. Dwa kolejne sety miały już zgoła inny przebieg i zakończyły się zasłużonymi wygranymi Polki.

Kto zagra w półfinale indyjskiego turnieju?

Kluczem do ostatecznego zwycięstwa okazała się doskonała dyspozycja w końcówkach drugiej i trzeciej odsłony meczu. W obu tych partiach polska tenisistka zanotowała serię czterech wygranych gemów z rzędu, skutecznie odwracając losy spotkania. W półfinale rywalką Polki będzie triumfatorka starcia pomiędzy Rosjanką Anastasiją Zacharową a Włoszką Lucrezią Stefanini. Fani liczą na kolejny udany występ naszej doświadczonej reprezentantki.

Znamy już również pełną obsadę drugiego półfinału w ramach tych zawodów. Zmierzą się w nim najwyżej rozstawiona Indonezyjka Janice Tjen oraz reprezentująca Stany Zjednoczone Robin Montgomery, które stoczą walkę o finał. Warto przypomnieć, że w singlowej drabince brały udział także inne Polki. Niestety Katarzyna Kawa oraz Weronika Falkowska pożegnały się z rywalizacją w grze pojedynczej na wcześniejszym etapie.