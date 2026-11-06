Zatrzymanie krążenia w centrum Radomia. Policjant uratował 40-latkę

Kobieta straciła przytomność na skrzyżowaniu w centrum Radomia

Kobieta chwilę wcześniej wyszła z pobliskiego lokalu z mężczyzną. Na jednym ze skrzyżowań w centrum Radomia nagle osunęła się na ziemię i straciła przytomność. Leżącą kobietę zauważył asp. Grzegorz Hernik z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, który przechodził w pobliżu z żoną. Policjant podszedł do leżącej 40-latki, aby udzielić jej pomocy.

Policjant udzielił kobiecie pierwszej pomocy

Kobieta była nieprzytomna, ale oddychała. Asp. Grzegorz Hernik poprosił żonę, by zadzwoniła pod numer 112. Ułożył 40-latkę w pozycji bocznej bezpiecznej i udrożnił jej drogi oddechowe. Po odzyskaniu przytomności kobieta rozmawiała z osobami udzielającymi jej pomocy, jednak po kilku krokach ponownie osunęła się na ziemię. Przed ponowną utratą przytomności kobieta skarżyła się na silne pieczenie i ból w klatce piersiowej.

Resuscytacja 40-latki w centrum Radomia

Policjant kontrolował czynności życiowe kobiety. Gdy doszło do zatrzymania krążenia i 40-latka przestała oddychać, rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku chwilach resuscytacja przyniosła efekt i kobieta odzyskała czynności życiowe. Funkcjonariusz monitorował jej stan do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który zabrał ją do szpitala.

Źródło: Policja.pl