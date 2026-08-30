Katarzyna Zillmann w "Azja Express". Polska medalistka olimpijska rzuca wyzwanie ekstremalnej trasie

Od olimpijskiego podium po wyścig o przetrwanie. Kim jest Katarzyna Zillmann?

Katarzyna Zillmann zapisała się na kartach polskiego sportu jako wybitna wioślarka i medalistka olimpijska. Jej sportowy hart ducha, niezwykła wytrzymałość oraz wola walki z pewnością będą stanowić ogromny atut w wyczerpującej rywalizacji, jaką zgotowali uczestnikom producenci podróżniczego reality show. Widzowie znają ją nie tylko z imponujących sukcesów na wodzie, ale także jako osobę niezwykle szczerą i dumnie mówiącą o swoich wartościach.

W programie „Azja Express” utytułowana atletka nie startuje w pojedynkę. Na egzotycznej trasie towarzyszy jej Janja Lesar – uznana tancerka, doskonale znana polskiej publiczności z telewizyjnych parkietów. Choć zawodowo pochodzą z zupełnie różnych światów, prywatnie od dłuższego czasu tworzą zgrany, pełen pasji związek. Ekstremalny rajd autostopem przez Indonezję, Malezję i Singapur to dla nich nie tylko walka o wygraną, ale i szansa na wielką, wspólną przygodę.

Miłość w cieniu surowych zasad. Jak życiowe partnerki poradziły sobie na planie?

Udział w formacie telewizyjnym był dla zakochanych rzadką okazją na spędzenie ze sobą czasu niemal przez całą dobę. W codziennym pędzie i natłoku zawodowych obowiązków rzadko miały taką możliwość. Co ciekawe, pomimo silnego uczucia, na planie musiały mocno trzymać emocje na wodzy. Ze względów bezpieczeństwa oraz z szacunku dla surowych obyczajów panujących w odwiedzanych krajach, uczestniczki otrzymały polecenie, by ograniczyć publiczne okazywanie sobie czułości.

Dla Katarzyny Zillmann i starszej o 18 lat tancerki nie stanowiło to jednak większej przeszkody. Jak same przyznają w wywiadach promujących show, rajd okazał się nie tyle testem ich miłości, co fascynującą próbą zgodnego przetrwania w skrajnie trudnych warunkach. Zamiast kłótni, panie wykazały się świetną współpracą, a medalistka z uśmiechem podkreśla, że spora różnica wieku pomiędzy nimi działa na nią wyjątkowo stymulująco i pociągająco.

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Sportowy hart ducha i rywalizacja. Czym wioślarka zaskoczy telewidzów?

Katarzyna Zillmann jest perfekcyjnie zaznajomiona z fizycznym wyczerpaniem, żelazną dyscypliną i presją, jaka towarzyszy wielkim startom. W bezlitosnym wyścigu przez jedne z najgęściej zaludnionych i gorących azjatyckich terenów, gdzie regularnie brakuje pożywienia, a upał dosłownie zwala z nóg, to właśnie jej sportowa kondycja może poprowadzić duet na sam szczyt. Z taką partnerką u boku, Janja Lesar z pewnością mogła czuć się bezpiecznie.

Obie uczestniczki zgodnie zapewniają, że format dostarczył im masy wspomnień, a przed telewizorami absolutnie nie zabraknie potężnej dawki śmiechu i niespodziewanych zwrotów akcji. Sama wioślarka udowadnia przed kamerami, że za imponującą, sportową muskulaturą kryje się również ogromny dystans do siebie, co nie raz uratowało ten barwny duet w kryzysowych momentach wyścigu.

Gdzie i kiedy oglądać program „Azja Express” z udziałem Katarzyny Zillmann?

Piąta odsłona hitowego programu to niezapomniany rollercoaster emocji. Przypomnijmy, że osiem zdeterminowanych par staje tu do szaleńczego wyścigu, mając w kieszeni równowartość zaledwie jednego dolara dziennie. Oprócz Kasi Zillmann i jej partnerki, na starcie meldują się także m.in. Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk z siostrą czy Edyta Herbuś u boku Piotra Bukowieckiego. Każdy z uczestników musi błyskawicznie nauczyć się sztuki negocjacji oraz polegać na gościnności lokalnej ludności.

Survivalowa przygoda oraz zacięta walka o bezcenne amulety startuje już 5 września. Telewizyjne zmagania olimpijki na egzotycznej trasie będzie można śledzić na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45. Zapnijcie pasy i przygotujcie się na najbardziej nieprzewidywalną rozrywkę tej jesieni!