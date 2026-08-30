Andrzej Seweryn tryskał szczęściem w karocy! Tłum gwiazd w stadzie ogierów

Spis treści
Wydarzenie Art Cup od lat przyciąga aktorów, piosenkarzy i ludzi telewizji, łącząc środowisko artystyczne z pasją do koni. W tym roku rywalizacja toczyła się w czterech dyscyplinach: skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu, powożeniu i stylu western. Zawody zorganizowano w przepięknych plenerach Stada Ogierów Książ, miejsca słynącego z hodowli wspaniałych koni śląskich.
Gwiazdy wystroiły się jak na planie "Lalki"!
Na imprezie pojawiło się mnóstwo twarzy znanych z pierwszych stron gazet. Nie zabrakło uwielbianych aktorów, telewizyjnych prezenterów i cenionych dziennikarzy.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Andrzej Seweryn z żoną Katarzyną Kubacką-Seweryn, Anna Korcz, Artur Pontek z żoną Beatą, Marek Siudym, Marek Włodarczyk, Krzysztof Wakuliński, Monika Jarosińska, Marek Torzewski z żoną, Dawid Czupryński, Henryk Sawka, Szymon Kukla, Sonia Bohosiewicz, Mariusz Krzemiński, Jacek Rozenek z partnerką Marią oraz Dariusz Kordek.
Czytaj także: To się dzieje naprawdę. Mąż Agnieszki Maciąg spakował wspólny dobytek. "Zostawiam Twoje róże, hortensje i motyle"
Emilia Krakowska jak zawsze zachwyciła!
Uwagę fotoreporterów przykuwała również Emilia Krakowska. Gwiazda, wierna kibicka Art Cup od samego początku, słynie z niezwykle oryginalnych kreacji i zjawiskowych kapeluszy. Tym razem również nie zawiodła fanów, prezentując stylizację, obok której trudno było przejść obojętnie.
Zawody to nie tylko sportowe zmagania znanych nazwisk. Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji dla zgromadzonej widowni. Odbyły się m.in. pokazy jazdy w stylu western w wykonaniu Jerzego Pokoja, prezentacja majestatycznych koni fryzyjskich, emocjonujące popisy kaskaderskie oraz widowiskowe rekonstrukcje ułańskie. Chętni mogli także spotkać się osobiście m.in. z Moniką Jarosińską i Dariuszem Kordkiem.
Nie przegap: Skolim przemówił do młodzieży w Juracie. "Nie dopuśćmy do takiej sytuacji"
Andrzej Seweryn świętował wyjątkowy jubileusz
Szczególnym wydarzeniem tegorocznej edycji Art Cup był benefis Andrzeja Seweryna. Znany aktor, reżyser i szef Teatru Polskiego w Warszawie odebrał specjalne podziękowania za swoją wieloletnią pracę artystyczną.
Andrzej Seweryn na przestrzeni kilkudziesięciu lat zagrał w wielu kultowych filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Widzowie pamiętają go z takich produkcji jak "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Rodzina Połanieckich", "Różyczka", "Prymas. Trzy lata z tysiąca", a także z nowszych seriali: "Królowa", "Rojst" czy "Król".
Gwiazdor wielokrotnie był nagradzany za swój dorobek. W 1999 roku Francuzi uhonorowali go Narodowym Orderem Zasługi. Z kolei w 2008 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Tym razem obchody miały miejsce w kameralnym gronie i wyjątkowej, jeździeckiej oprawie.
Sprawdź także: Niesamowite show Mandaryny w Wołominie! Tłumy szalały pod sceną, a miłość w tle