Andrzej Seweryn tryskał szczęściem w karocy! Tłum gwiazd w stadzie ogierów

Wydarzenie Art Cup od lat przyciąga aktorów, piosenkarzy i ludzi telewizji, łącząc środowisko artystyczne z pasją do koni. W tym roku rywalizacja toczyła się w czterech dyscyplinach: skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu, powożeniu i stylu western. Zawody zorganizowano w przepięknych plenerach Stada Ogierów Książ, miejsca słynącego z hodowli wspaniałych koni śląskich.

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Gwiazdy wystroiły się jak na planie "Lalki"!

Na imprezie pojawiło się mnóstwo twarzy znanych z pierwszych stron gazet. Nie zabrakło uwielbianych aktorów, telewizyjnych prezenterów i cenionych dziennikarzy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Andrzej Seweryn z żoną Katarzyną Kubacką-Seweryn, Anna Korcz, Artur Pontek z żoną Beatą, Marek Siudym, Marek Włodarczyk, Krzysztof Wakuliński, Monika Jarosińska, Marek Torzewski z żoną, Dawid Czupryński, Henryk Sawka, Szymon Kukla, Sonia Bohosiewicz, Mariusz Krzemiński, Jacek Rozenek z partnerką Marią oraz Dariusz Kordek.

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Emilia Krakowska jak zawsze zachwyciła!

Uwagę fotoreporterów przykuwała również Emilia Krakowska. Gwiazda, wierna kibicka Art Cup od samego początku, słynie z niezwykle oryginalnych kreacji i zjawiskowych kapeluszy. Tym razem również nie zawiodła fanów, prezentując stylizację, obok której trudno było przejść obojętnie.

Zawody to nie tylko sportowe zmagania znanych nazwisk. Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji dla zgromadzonej widowni. Odbyły się m.in. pokazy jazdy w stylu western w wykonaniu Jerzego Pokoja, prezentacja majestatycznych koni fryzyjskich, emocjonujące popisy kaskaderskie oraz widowiskowe rekonstrukcje ułańskie. Chętni mogli także spotkać się osobiście m.in. z Moniką Jarosińską i Dariuszem Kordkiem.

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Andrzej Seweryn świętował wyjątkowy jubileusz

Szczególnym wydarzeniem tegorocznej edycji Art Cup był benefis Andrzeja Seweryna. Znany aktor, reżyser i szef Teatru Polskiego w Warszawie odebrał specjalne podziękowania za swoją wieloletnią pracę artystyczną.

Andrzej Seweryn na przestrzeni kilkudziesięciu lat zagrał w wielu kultowych filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Widzowie pamiętają go z takich produkcji jak "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Rodzina Połanieckich", "Różyczka", "Prymas. Trzy lata z tysiąca", a także z nowszych seriali: "Królowa", "Rojst" czy "Król".

Gwiazdor wielokrotnie był nagradzany za swój dorobek. W 1999 roku Francuzi uhonorowali go Narodowym Orderem Zasługi. Z kolei w 2008 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Tym razem obchody miały miejsce w kameralnym gronie i wyjątkowej, jeździeckiej oprawie.

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