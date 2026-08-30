El. MŚ: Polska.Porażka z mistrzami świata po dogrywce

Emocjonujący mecz w Ergo Arenie

Biało-czerwoni po raz pierwszy musieli uznać wyższość rywali w trwających eliminacjach mistrzostw świata Katar 2027. Mecz z mistrzami świata i Europy był pełen walki, a Niemcy ostatecznie zwyciężyli 96:94 po dogrywce. Bilans obu zespołów oraz Chorwacji w grupie K wynosi teraz 7-1.

Początek spotkania zdominowały twarda gra i przewinienia techniczne, którymi ukarani zostali Jordan Loyd i Dennis Schroeder. Niemcy szybko wypracowali sobie przewagę pod koszami i w rzutach z dystansu, kończąc pierwszą kwartę z trzynastopunktowym prowadzeniem. Do przerwy przewaga gości wynosiła dziesięć punktów (41:31).

Czy Polacy zdołają się zrewanżować?

Trzecia kwarta nie przyniosła większych zmian, choć Polakom udało się momentami zmniejszyć straty. Kluczowa okazała się czwarta partia, w której dzięki rzutom Andrzeja Pluty i Igora Milicicia biało-czerwoni zbliżyli się na odległość zaledwie dwóch punktów. W końcówce doprowadzili do remisu, co skutkowało dogrywką.

W dodatkowym czasie gry Niemcy odskoczyli na kilka punktów, jednak polscy koszykarze walczyli do samego końca. Ostatecznie, dwa rzuty wolne Schroedera zadecydowały o zwycięstwie gości. Mateusz Ponitka był najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny z 20 punktami na koncie. Następny mecz Polska rozegra 27 listopada w Gliwicach z Chorwacją.