Ranking WTA. Iga Świątek nadal ósma. Kto prowadzi?

Spis treści Sytuacja w czołówce rankingu WTA

Sytuacja w czołówce rankingu WTA

Opublikowany w niedzielę, tuż przed rozpoczęciem turnieju US Open, ranking tenisistek nie przyniósł zmian w najlepszej dziesiątce. Iga Świątek wciąż plasuje się na ósmej pozycji. Liderką zestawienia pozostaje Aryna Sabalenka, która zajmuje to miejsce nieprzerwanie od 21 października 2024 roku. W rankingu The Race, z którego wyłoniona zostanie ósemka zawodniczek turnieju WTA Finals, Polka znajduje się na dziesiątym miejscu, a przewodzi Kazaszka Jelena Rybakina.

W najnowszym notowaniu nieznaczne spadki zanotowały pozostałe reprezentantki Polski. Maja Chwalińska spadła z 21. na 22. pozycję. Magdalena Fręch osunęła się z 37. na 41. lokatę, natomiast Magda Linette przesunęła się z 78. na 82. miejsce. Tegoroczne zestawienia WTA będą miały kluczowe znaczenie w kontekście końcówki sezonu tenisowego.