Ranking WTA to królestwo Sabalenki. Ile brakuje jej do pobicia rekordu

Sabalenka pnie się w górę zestawienia

W nadchodzący poniedziałek Aryna Sabalenka rozpocznie łącznie swój 106. w karierze tydzień na czele tenisowej klasyfikacji. Białoruska zawodniczka nieprzerwanie od 21 października 2024 roku nie oddaje fotela liderki najlepszym rywalkom. Tak znakomity wynik sprawia, że aktualnie klasyfikuje się na dziesiątej pozycji wśród zawodniczek najdłużej otwierających tę listę. Utrzymanie tak wybitnej passy stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego sportu kobiecego.

Tuż przed obecną liderką znajduje się słynna Belgijka Justine Henin, która zamyka pierwszą dziewiątkę historycznego podsumowania. Aby dogonić tę legendarną tenisistkę, Białorusinka potrzebuje jeszcze dokładnie jedenastu tygodni spędzonych na prowadzeniu. Znacznie wyżej, bo na znakomitym siódmym miejscu w tej niezwykle elitarnej klasyfikacji wszech czasów, znajduje się Iga Świątek. Reprezentantka Polski spędziła jako numer jeden łącznie 125 tygodni w trakcie całej swojej dotychczasowej kariery.

Kiedy Iga Świątek była pierwszą rakietą?

Obecnie 25-letnia zawodniczka z Raszyna po raz pierwszy w historii polskiego tenisa objęła prowadzenie 4 kwietnia 2022 roku. Awans ten nastąpił po tym, jak nieoczekiwaną decyzję o rozbracie ze sportem ogłosiła znakomita Australijka Ashleigh Barty. Iga Świątek utrzymywała się na najwyższym stopniu podium nieprzerwanie przez 75 tygodni. Swoje prowadzenie straciła ostatecznie 11 września 2023 roku właśnie na rzecz niezwykle groźnej rywalki z Białorusi.

Polka odzyskała pozycję numer jeden po krótkiej, trwającej zaledwie osiem tygodni przerwie i przewodziła stawce przez 50 kolejnych zestawień. Oficjalna lista punktowa opracowywana jest regularnie od 3 listopada 1975 roku przez Women’s Tennis Association. Absolutną rekordzistką pod względem długości panowania pozostaje do dzisiaj wybitna Niemka Steffi Graf. Legendarna tenisistka znajdowała się na czele całego zestawienia przez niebotyczne 377 tygodni.