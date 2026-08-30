US Open. Z kim zagra Kamil Majchrzak w kolejnej fazie?

Pewne zwycięstwo polskiego tenisisty w pierwszej rundzie

Kamil Majchrzak udanie zaprezentował się podczas swojego pierwszego spotkania na twardych kortach w Nowym Jorku. Reprezentant Polski pokonał serbskiego rywala Hamada Medjedovicia w trzech setach. Pojedynek zakończył się wynikiem 6:3, 6:3, 6:3 na korzyść polskiego zawodnika. Rozstrzygnięcie meczu bez straty seta stanowi dobry prognostyk przed kolejnymi wyzwaniami w drabince wielkoszlemowej imprezy.

Całe starcie w pierwszej rundzie turnieju trwało dokładnie godzinę i 41 minut. Polski tenisista przez większość czasu kontrolował przebieg gry i nie dał Serbowi szans na odwrócenie losów spotkania. Dzięki sprawnemu zwycięstwu zawodnik zachował cenne siły na dalszą część wymagającego turnieju. To kluczowe w rywalizacji do trzech wygranych setów.

Kto będzie kolejnym rywalem Kamila Majchrzaka?

Kolejne spotkanie z udziałem polskiego tenisisty zostało zaplanowane na środę. Zanim jednak do niego dojdzie, Majchrzak musi poczekać na wyłonienie swojego przeciwnika. Mecz decydujący o tym, z kim Polak zmierzy się w drugiej rundzie, odbędzie się w poniedziałek. Sztab szkoleniowy z pewnością przeanalizuje to starcie, aby odpowiednio przygotować taktykę.

Przeciwnikiem Polaka w walce o trzecią rundę będzie reprezentant Monako Valentin Vacherot lub amerykański tenisista Aleksandar Kovacevic. Vacherot przystępuje do nowojorskiej rywalizacji jako zawodnik rozstawiony z numerem dwudziestym drugim. Zwycięzca poniedziałkowego starcia wyjdzie na kort przeciwko Majchrzakowi w środowej sesji meczowej. Polska publiczność z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń.