Andrzej Piaseczny zaśpiewa na twoim weselu? Artysta stawia jeden warunek

Andrzej Piaseczny o występach na weselach. Czy to możliwe?

Czy obecność artysty z pierwszych stron gazet na prywatnym przyjęciu weselnym jest w ogóle realna? Juror "The Voice Senior" nie odrzuca takiej koncepcji. Andrzej Piaseczny twierdzi, że tego typu zlecenie mieści się w jego zawodowych planach.

Wyobrażam sobie takie sytuacje, absolutnie! - mówi wprost Andrzej Piaseczny.

Mimo otwartości piosenkarza, propozycje uświetnienia wesel nie napływają do niego lawinowo. Prawdopodobnie organizatorzy takich imprez z góry zakładają, że Andrzej Piaseczny koncertuje wyłącznie na wielkich festiwalach i w prestiżowych salach, pomijając kameralne uroczystości rodzinne.

Koszty wynajęcia Andrzeja Piasecznego. Co wchodzi w cenę?

Wokalista zwraca uwagę na logistyczny aspekt takiego przedsięwzięcia, który generuje znaczne koszty. Nie chodzi tu jedynie o gażę dla samego gwiazdora, ale o zapewnienie profesjonalnych warunków dla całego zespołu.

To niestety nie jest takie tanie, ale nie chodzi o moje wynagrodzenie. Koncert zespołu wymaga odpowiedniej oprawy – światła, nagłośnienia, hotelu i tak dalej - wyjaśnia.

Dla artysty kluczowe pozostają jednak emocje towarzyszące odbiorcom jego muzyki. Piosenkarz ma świadomość, że jego romantyczne ballady są nieodłącznym elementem wielu ceremonii ślubnych, stanowiąc tło dla pierwszego tańca nowożeńców.

Miałem kilka takich przebojów, do których kilka tysięcy par tańczyło swój pierwszy taniec - podkreśla i zapewnia, nie zamyka się na żadną możliwość.

Sytuacja jest zawsze otwarta. Wszystko jest możliwe. Są takie pieniądze - dodaje w rozmowie z "Super Expressem" Andrzej Piaseczny.

Deklaracja muzyka może być sygnałem dla par planujących wesele z dużym budżetem. Choć prywatny koncert Andrzeja Piasecznego to rzadkość, piosenkarz wyraźnie sugeruje, że przy odpowiednim zapleczu finansowym i technicznym, taki scenariusz jest wykonalny.

