PŚ w skokach na Kulm: Żyła i Stoch z awansem, ale co z resztą Polaków?

Polscy skoczkowie na Kulm: Kto awansował?

W piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucie Kulm Piotr Żyła zajął 16. miejsce, uzyskując odległość 208,5 metra. Kamil Stoch również pomyślnie przeszedł eliminacje, lądując na 196,5 metra, co zapewniło mu 30. pozycję wśród 40 najlepszych skoczków.

Niestety, nie wszyscy polscy zawodnicy zdołali awansować do sobotniej rywalizacji. Paweł Wąsek (185,5 m) przegrał walkę o kwalifikację o zaledwie 0,1 punktu z Austriakiem Stefanem Kraftem, plasując się tuż za najlepszą czterdziestką. Klemens Joniak zajął 43. miejsce z wynikiem 181 metrów, a Dawid Kubacki uplasował się na 48. pozycji po skoku na 169 metrów, również odpadając z konkursu.

Lider PŚ i plany na najbliższe dni

Kwalifikacje do konkursu na Kulm w Bad Mitterndorf zwyciężył Austriak Stephan Embacher, który oddał skok na odległość 219 metrów. Sobotni konkurs główny rozpocznie się o godzinie 13:30, gromadząc najlepszych skoczków narciarskich z całego świata. Fani dyscypliny z pewnością będą śledzić zmagania na austriackim mamucie.

Warto zaznaczyć, że w zawodach w Austrii nie bierze udziału Kacper Tomasiak, potrójny medalista zakończonych niedawno Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d H D Ampezzo, który wkrótce wystąpi w Mistrzostwach Świata Juniorów w norweskim Lillehammer. Zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc, wyprzedzający Japończyka Ryoyu Kobayashiego o 625 punktów, natomiast Tomasiak jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, zajmując 14. miejsce. Na mamucie Kulm zaplanowano jeszcze jeden konkurs indywidualny w niedzielę, poprzedzony dodatkowymi kwalifikacjami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.