MŚ 2026: Mecze w Foxborough zagrożone. Czy miasto straci prawa do organizacji mundialu?

Foxborough stawia warunki FIFA.

Rada Miasta Foxborough poinformowała, że nie zatwierdzi licencji wymaganych przez FIFA. Kluczowym warunkiem jest zagwarantowanie, że miasto nie zostanie obciążone kosztami ochrony. Stanowisko to zostało podtrzymane 17 lutego, a od tego czasu nie poczyniono postępów w rozwiązaniu sporu, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość spotkań.

Czas na zakończenie negocjacji jest ograniczony, ponieważ miasto wyznaczyło termin zatwierdzenia licencji na 17 marca. Jest to związane z czasem potrzebnym na przygotowanie i wdrożenie kompleksowego planu bezpieczeństwa. Mimo że na stadionie New England Patriots ma się odbyć tylko siedem meczów, w tym ćwierćfinał, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie przez wszystkie 39 dni trwania mistrzostw świata.

"Pieniądze muszą się znaleźć. Jesteśmy małym miastem. To prawie 10 procent naszego rocznego budżetu. Jak ktokolwiek może oczekiwać, że wydamy te pieniądze na kogoś, kto przyjeżdża do naszego miasta na 39 dni, stawia wszystkie te żądania, a potem wyjedzie? Nie możemy tego zrobić naszym podatnikom" – powiedziała Stephanie McGowan, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Foxborough.

Kto pokryje koszty bezpieczeństwa?

Władze Foxborough szacują, że koszt zapewnienia ochrony wyniesie 7,8 miliona dolarów. Członkowie władz miasta oświadczyli, że nie zamierzają obciążać rachunkiem podatników swojej niewielkiej społeczności. Amerykańskie Biuro Spisowe podaje, że Foxborough liczy około 19 tysięcy mieszkańców.

Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził 625 milionów dolarów finansowania na bezpieczeństwo dla 11 miast-gospodarzy MŚ w USA. Jednakże obiecane fundusze nie zostały jeszcze przekazane. Jednym z powodów opóźnień jest częściowe zawieszenie działalności rządu, które wpłynęło na funkcjonowanie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, choć pieniądze mają zostać wkrótce udostępnione.

"Muszę być z wami szczery, jestem zdumiony, że siedzicie tu teraz przede mną i że wciąż nie mamy pojęcia, skąd przyjdą te pieniądze" – powiedział członek rady, Mark Elfman.

Kiedy rozpocznie się mundial 2026?

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca i zakończą 19 lipca 2026 roku. Spotkania mają zostać rozegrane na stadionach w całych Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, mecze mundialu zaplanowano także w Kanadzie i Meksyku, co czyni ten turniej wydarzeniem o zasięgu kontynentalnym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.