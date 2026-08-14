Podrobione zabawki w Łebie. Policja zabezpieczyła towar o wartości 10 000 zł

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-14 14:00

Lęborscy funkcjonariusze przeprowadzili 14 sierpnia 2026 roku działania wymierzone w handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi na terenie Łeby. W jednym z punktów handlowych policjanci zabezpieczyli ponad 70 opakowań zabawek oznaczonych nielegalnymi znakami towarowymi. Wartość rynkowa przejętych przedmiotów została wyceniona na około 10 000 zł.

Fragment koguta radiowozu z napisem Policja. O akcji przeciwko handlarzom podróbek w Łebie przeczytasz w Eskce.
Autor: Getty Images Policja odwołała Child Alert, nastolatka odnaleziona

Policyjna kontrola w punkcie handlowym w Łebie

Funkcjonariusze z Lęborka podjęli działania operacyjne w jednym z lokali handlowych znajdujących się na terenie Łeby. Mundurowi realizowali wcześniej uzyskane informacje dotyczące wprowadzania do obrotu zabawek, które posiadały podrobione znaki towarowe znanych marek. Podczas przeprowadzonych czynności policjanci potwierdzili te ustalenia i zabezpieczyli ponad 70 opakowań produktów. Według wstępnych szacunków wartość towarów wyłączonych z dalszej sprzedaży wynosi około 10 000 zł.

Dalsze czynności procesowe i przesłuchanie właścicielki

W trakcie interwencji funkcjonariusze przesłuchali kobietę będącą właścicielką punktu handlowego, w którym oferowano podrobione przedmioty. Wszystkie zabezpieczone przez policję zabawki zostały wycofane z obrotu i stanowią obecnie dowód w sprawie. Lęborscy policjanci prowadzą aktualnie dalsze czynności procesowe w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Całość zgromadzonego materiału zostanie poddana analizie w ramach prowadzonego postępowania.

Źródło: Policja.pl

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