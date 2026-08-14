Poruszający pokaz slajdów na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego. Przypomniano młodość dziennikarza

Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego na Powązkach. Łzy same napływały do oczu

W piątek, 14 sierpnia 2026 roku, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Znany dziennikarz zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat, przegrywając walkę z rakiem. Przez kilkadziesiąt lat działał w polskich mediach, a widzom najbardziej kojarzy się z programami w TVN24.

W ostatniej drodze towarzyszyli mu ludzie mediów, dawni koledzy z pracy, przyjaciele i osoby bliskie z różnych etapów jego życia. W tłumie żałobników nie zabrakło znanych twarzy telewizji. Cała uroczystość przebiegała w atmosferze skupienia i wspomnień. Jednym z najbardziej poruszających momentów był przygotowany specjalnie pokaz zdjęć.

Zobacz też: Te słowa łamią serce. Żona pożegnała Andrzeja Morozowskiego w wyjątkowy sposób

10

Wyjątkowe wspomnienie na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego. Pokaz slajdów wzruszył zebranych

Podczas ceremonii na dużym ekranie wyświetlano serię fotografii z życia Andrzeja Morozowskiego. Znalazły się tam ujęcia z czasów, gdy jako młody dziennikarz stawiał pierwsze kroki w zawodzie. Dla wielu osób obecnych na pogrzebie był to bardzo wzruszający widok - móc zobaczyć początki kariery doświadczonego redaktora, z którym później współpracowali przez lata.

Pokaz nie ograniczał się jednak tylko do sfery zawodowej. Na ekranie pojawiały się także fotografie w towarzystwie przyjaciół, kolegów z redakcji i rodziny. Dzięki nim przypomniano Morozowskiego nie tylko jako gwiazdę telewizji, ale jako człowieka, który miał swoje pasje, wspomnienia i bliskie relacje.

Zobacz też: Niewielu wiedziało, że Andrzej Morozowski zagrał w hitowym filmie i serialu! Zmarł w wieku 69 lat

Zdjęcia chronologicznie ukazywały różne okresy jego życia. Widzowie mogli zobaczyć ujęcia z pracy, ważnych spotkań i wydarzeń, które stanowiły jego codzienność przez długie lata. Obok zdjęć z oficjalnych sytuacji znalazły się również bardziej osobiste kadry, które ukazywały dziennikarza z innej strony.

Zgromadzeni w milczeniu oglądali przesuwające się na ekranie fotografie. Obrazy zastąpiły słowa, przypominając osobę, która przez wiele lat gościła w domach milionów telewidzów.

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...