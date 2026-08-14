Zatrzymanie w powiecie grójeckim. 31-latek produkował nielegalne sterydy

Nielegalna fabryka sterydów w powiecie grójeckim

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 31-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego może być zamieszany w nielegalny proceder. Ich podejrzenia dotyczyły wytwarzania podrobionych leków oraz wprowadzania ich do obrotu na szeroką skalę. Działania operacyjne doprowadziły mundurowych do wynajmowanego mieszkania na terenie powiatu grójeckiego. Wewnątrz lokalu odkryto linię produkcyjną, gdzie w domowych warunkach i bez zachowania zasad higieny odbywała się nielegalna produkcja sterydów anabolicznych.

Zabezpieczono towar o wartości około 5 000 000 zł

W przeszukaniu uczestniczyli policjanci z Lublina, Radomia oraz Grójca, a także pracownik Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA. Funkcjonariusze zabezpieczyli półprodukty, opakowania, substancje czynne oraz gotowe wyroby medyczne, w tym podrobiony testosteron i hormony wzrostu. Wszystkie przejęte środki to preparaty wydawane wyłącznie na receptę, a ich czarnorynkowa wartość wynosi blisko 5 000 000 zł. Policja przejęła łącznie około 1000 opakowań leków oraz 170 litrów płynów, a dodatkowo zabezpieczono gotówkę w kwocie prawie 50 000 zł.

Zarzuty i surowe kary dla 31-latka

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany mężczyzna zajmował się wszystkimi etapami produkcji, od przygotowania środków po drukowanie etykiet i bezpośrednią sprzedaż. W dniu 12 sierpnia 2026 roku 31-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszał szereg prokuratorskich zarzutów. Odpowie on za nielegalne wytwarzanie produktów leczniczych, handel nimi oraz posiadanie substancji zabronionych Międzynarodową Konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 100 000 zł, a podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl