Włóż to do doniczki z sansewierią. Nie tylko ją ozdobisz, ale również będziesz ją rzadziej podlewać

Sansewieria jesienią i zimą wymaga przede wszystkim ograniczenia podlewania, ponieważ nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni.

W chłodniejszych miesiącach należy chronić roślinę przed zimnym powietrzem z uchylonego okna oraz gorącym kaloryferem, a także wstrzymać intensywne nawożenie.

Wyłożenie powierzchni ziemi w doniczce ozdobnymi kamieniami lub żwirem może pomóc ograniczyć parowanie wody z podłoża, co pozwala na rzadsze podlewanie.

Sansewieria, nazywana również wężownicą, od lat gości w polskich mieszkaniach. Jej sztywne, mięsiste liście i charakterystyczny pokrój sprawiają, że pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych wnętrz. Co ważne, nie jest ona zbyt wymagająca w uprawie. Wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, szczególnie gdy za oknem robi się chłodno.

Jak pielęgnować sansewierię jesienią i zimą?

Największym błędem w tym okresie jest nadmierne podlewanie. Gdy dni stają się krótsze, a temperatura w pomieszczeniach spada, roślina zaczyna wolniej rosnąć i potrzebuje znacznie mniej wody. Zanim sięgniemy po konewkę, warto sprawdzić palcem, czy ziemia w doniczce zdążyła dobrze przeschnąć. Sansewieria zdecydowanie lepiej znosi krótkotrwałą suszę niż nadmiar wilgoci, który może prowadzić do gnicia korzeni. Nie bez znaczenia jest również stanowisko. Roślina lubi jasne miejsca, choć poradzi sobie także w lekkim półcieniu. Zimą należy jednak chronić ją przed zimnym powietrzem wpadającym przez uchylone okno. Nie powinna też stać bezpośrednio przy gorącym kaloryferze. W chłodniejszych miesiącach nie ma potrzeby intensywnego nawożenia - z dokarmianiem najlepiej poczekać do wiosny.

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Włóż to do doniczki z sansewierią, a będziesz jej podlewać znacznie rzadziej

Ciekawym pomysłem jest wyłożenie powierzchni ziemi ozdobnymi kamieniami. Można wykorzystać jasne otoczaki, drobne kamyczki dekoracyjne lub naturalny żwir. Taka warstwa prezentuje się bardzo estetycznie, a dodatkowo ogranicza bezpośrednie parowanie wody z powierzchni podłoża. Dzięki temu ziemia może nieco wolniej wysychać. Trzeba jednak zachować umiar. Kamienie nie sprawią, że sansewieria przestanie potrzebować podlewania. Mogą natomiast pomóc utrzymać wilgoć nieco dłużej, dlatego przed każdym podlaniem warto skontrolować stan ziemi również pod dekoracyjną warstwą. Istotne jest też, aby nie zasypywać nasady liści i nie blokować odpływu nadmiaru wody z doniczki.

Sansewieria odwdzięczy się pięknym wyglądem

Jesienią i zimą ta popularna roślina potrzebuje przede wszystkim spokoju, umiarkowanego podlewania i odpowiedniego stanowiska. Ozdobne kamienie będą dodatkowym atutem - poprawią wygląd doniczki i pomogą ograniczyć utratę wilgoci z podłoża. Warto wypróbować ten prosty patent, pamiętając, że w przypadku sansewierii mniej często znaczy więcej. Zbyt duża troska, zwłaszcza pod postacią nadmiaru wody, może jej bowiem bardziej zaszkodzić niż kilka dni bez podlewania.

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