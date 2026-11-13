Zatrzymanie w Kielcach. Poszukiwany Bułgar wpadł w ręce policji

Bułgar poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, współpracując z policjantami Komendy Głównej Policji, ustalili, że na terenie województwa świętokrzyskiego może przebywać 52-letni obywatel Bułgarii. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jak ustalili Łowcy Cieni, niemieccy śledczy podejrzewają mężczyznę o usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem. Według ustaleń mężczyzna miał posłużyć się bronią palną podczas zdarzenia, do którego doszło pod koniec października 2026 roku.

Zatrzymanie na osiedlu KSM w Kielcach

Policjanci ustalili następnie, że poszukiwany przebywa w Kielcach. Ze względu na podejrzenie, że 52-latek może posiadać broń, do działań zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach. Zatrzymanie przeprowadzono przed godziną 16:00 na jednym z parkingów kieleckiego osiedla KSM. Mężczyzna został obezwładniony, zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Decyzja w sprawie aresztu i przekazania stronie niemieckiej

13 listopada 2026 roku mężczyzna ma zostać doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Po wykonaniu niezbędnych czynności ma trafić do sądu w asyście policjantów. Sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Sąd zdecyduje także, czy przekazać 52-latka stronie niemieckiej.

Źródło: Policja.pl