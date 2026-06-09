Andrzej Grabowski zdradza kulisy odejścia z "Tańca z gwiazdami". Został zwolniony?!

Andrzej Grabowski to postać, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiej kultury, zdobywając serca widzów zarówno rolami komediowymi, jak i dramatycznymi. Choć dla wielu pozostanie przede wszystkim niezapomnianym Ferdkiem Kiepskim z kultowego serialu "Świat według Kiepskich", jego artystyczna droga jest znacznie bardziej złożona

Andrzej Grabowski był jurorem w "Tańcu z Gwiazdami"

Przez osiem lat aktor sprawdzał się w roli oceniającego uczestników programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Andrzej Grabowski dołączył do ekipy w 2014 roku, kiedy polską wersję formatu przejęła telewizja Polsat, i pozostał w niej przez trzynaście edycji, do 2022 roku. Przez cały czas zasiadał w panelu razem z Iwoną Pavlović i Michałem Malitowskim, a w niektórych sezonach także z Olą Jordan lub Andrzejem Piasecznym.

Aktor został zwolniony "Edek Miszczak zadzwonił i..."

O przygodzie z "Dancing with the Stars. Tańcem z Gwiazdami" Andrzej Grabowski opowiedział ostatnio w obszernej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w ich podcaście. Zapytany o to, czy sam zrezygnował z dalszego zasiadania w jury, czy został odsunięty przez produkcję, 74-letni aktor wprost przyznał, że doszło do zwolnienia. Nowy dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, przekazał mu informację o planach "odmłodzenia" ekipy "Tańca z Gwiazdami". Warto przypomnieć, że po ostatniej, 26. edycji z udziałem Andrzeja Grabowskiego nastąpiła przerwa w realizacji programu. Kolejny, 27. sezon nie odbył się w 2023 roku, ale dopiero wiosną roku 2024. W jury zadebiutowała wtedy aktorka Ewa Kasprzyk, młodsza od poprzednika o pięć lat.

"Nina [Terentiew - przyp. red.] przestała być dyrektorem programowym, został Edek Miszczak. I Edek do mnie zadzwonił i mówi: 'Andrzej, wiesz, bo my tutaj zmieniamy trochę formułę, gdzie indziej to będzie, młodszych potrzebujemy', no i tak się stało" - powiedział Grabowski w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

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Ile Grabowski zarabiał w programie? Padły dwa słowa

Wojewódzki postanowił w rozmowie z aktorem zapytać też o kwestie finansowe. Po pytaniu o tym, czy "dobrze mu płacili", kiedy jurorował w "Dancing with the Stars", Andrzej Grabowski nie wahał się nad odpowiedzią.

"Tak sobie" - skwitował.

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