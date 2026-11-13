Zatrzymania w Krakowie za publiczne pochwalanie zamachu terrorystycznego. Dwaj mężczyźni usłyszą zarzuty

33-latek zatrzymany po wypowiedziach pochwalających zamach

Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce kilka dni wcześniej w jednym z miejsc publicznych. Według policji 33-letni mężczyzna pochwalał zamach terrorystyczny, do którego doszło w Krakowie 7 listopada. W trakcie rozmowy miał również oświadczyć, że kupi sobie broń. Jego słowa zaniepokoiły świadków, a mężczyzna sprawiał wrażenie osoby niebezpiecznej. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazało się, że jest mieszkańcem Krakowa. Następnie został zatrzymany.

50-latek miał pochwalać zamach na placu Matejki

Do kolejnego zdarzenia doszło 10 listopada na placu Matejki w Krakowie. Na placu gromadzili się ludzie, którzy chcieli oddać hołd ofiarom zamachu, składając kwiaty i zapalając znicze. Na plac przyjechał rowerem 50-letni mężczyzna, który publicznie wyrażał aprobatę dla tego, co wydarzyło się 7 listopada. Miał stwierdzić, że takie zdarzenie było potrzebne. Jego zachowanie spotkało się ze zdecydowaną reakcją osób obecnych na miejscu, a mężczyzna szybko odjechał.

Policja ustaliła tożsamość 50-latka. Zatrzymani trafią do prokuratury

Policjanci zabezpieczyli monitoring, przeanalizowali zgromadzony materiał i ustalili tożsamość 50-latka. Następnie 50-latek został zatrzymany. 13 listopada obaj mężczyźni zostaną doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód. Policja podkreśliła, że weryfikuje każdą informację o publicznym pochwalaniu aktów terroru. Podziękowała też osobom, które przekazały informacje o niepokojących zachowaniach.

Źródło: Policja.pl