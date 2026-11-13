Zatrzymanie w Nowogardzie. 54-latek trafił do aresztu po wpisie z nożami

Wpis z nożami i zatrzymanie w Nowogardzie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawnili na jednym z kont w mediach społecznościowych niepokojący wpis, w którym mężczyzna prezentował noże. Według policji treść wpisu mogła wywołać u wielu osób poczucie zagrożenia dla życia lub zdrowia. Gdy ustalono, że autor wpisu przebywał w Świnoujściu, dyżurni policji ze Świnoujścia i Goleniowa rozpoczęli działania, które doprowadziły do jego zatrzymania.

Policjanci zabezpieczyli noże, pałkę teleskopową i szable

Policjanci skierowani w rejon dworca kolejowego PKP w Nowogardzie zatrzymali 54-latka. Przy mężczyźnie znaleźli niebezpieczne narzędzia. Następnie przeszukali miejsce, w którym mieszkał, poza Świnoujściem. Zabezpieczyli tam między innymi pałkę teleskopową, kolejne noże oraz szable.

54-latek trafił do tymczasowego aresztu

Zatrzymanego przewieziono do Świnoujścia, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe. Usłyszał zarzut z art. 224a § 1 Kodeksu karnego, dotyczący stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Źródło: Policja.pl