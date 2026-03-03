Andrzej Chyra zagra Jana Pawła II. Polak u boku gwiazdy Hollywood

Międzynarodowa produkcja o papieżu Polaku

Obraz "Santo Subito!", za którego kamerą stoi 57-letni francuski reżyser Bertrand Bonello, nie będzie standardową biografią. To niezwykle ambitny projekt utrzymany w konwencji thrillera. Ekipa realizująca zdjęcia odwiedzi Włochy, w tym Rzym i Materę, ale pojawi się także w Polsce – konkretnie w Warszawie i Szczawnicy. Scenariusz, przewidujący dialogi w aż ośmiu językach, przygotował Thomas Bidegain, twórca nominowany do Oscara za film "Emilia Perez".

Ten film to zdecydowanie mój, jak dotąd, najbardziej ambitny projekt. To połączenie zagadnień geopolityki, mistycyzmu, dociekań i refleksji nad wiarą, które dziś wydają się być bardziej istotne niż kiedykolwiek – cytuje słowa Bonello portal rmf.fm.

Andrzej Chyra i Mark Ruffalo w obsadzie

Fabuła skupia się na okresie tuż po śmierci Jana Pawła II, odsłaniając kulisy procesu wyniesienia go na ołtarze. W kluczową postać ojca Josepha Murolo wcieli się 58-letni gwiazdor Hollywood, Mark Ruffalo. Jego bohater pełni w procesie beatyfikacyjnym rolę "adwokata diabła", a jego zadaniem jest znalezienie argumentów przeciwko świętości zmarłego papieża.

W obsadzie znalazła się również 80-letnia Charlotte Rampling, aktorka nominowana do nagrody Akademii. Zagra ona Annę Teresę Tymieniecką, polsko-amerykańską filozofkę, która była bliską przyjaciółką papieża.

Obok światowych sław wystąpią znani polscy aktorzy. Rolę samego Jana Pawła II powierzono 61-letniemu Andrzejowi Chyrze. To nie koniec polskich nazwisk u Bertranda Bonello, gdyż kardynała Stanisława Dziwisza zagra 64-letni Cezary Żak. Co ciekawe, obaj artyści mieli już okazję grać duchownych – Chyra był księdzem w filmie "W imię...", a Żak proboszczem w serialu "Ranczo".

