Polska - Holandia. Nasze piłkarki wyszarpały punkt w starciu z gigantem

Reprezentacja Polski kobiet udowodniła, że posiada ogromną wolę walki. Drużyna prowadzona przez Ninę Patalon, podbudowana zeszłorocznym występem na Euro, mierzy teraz w awans na mistrzostwa świata. Zadanie na inaugurację było trudne, gdyż do Gdańska przyjechała naszpikowana gwiazdami kadra Holandii, będąca w czołówce europejskiego futbolu. Mecz ułożył się dla gospodyń wyśmienicie, bo już w 24. minucie wynik otworzyła nasza najlepsza snajperka Ewa Pajor. Radość nie trwała jednak długo, gdyż jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadziła Veerle Buurman. Początek drugiej odsłony przyniósł kolejne kłopoty, gdy w 47. minucie Jill Roord wyprowadziła przyjezdne na prowadzenie.

Strata gola nie podcięła skrzydeł Biało-Czerwonym. Bliska szczęścia była Ewa Pajor, lecz w 57. minucie piłka po jej uderzeniu obiła poprzeczkę. Upór i konsekwencja Polek zostały nagrodzone w samej końcówce spotkania. Kluczową akcję przeprowadziła Ewelina Kamczyk, której podanie otworzyło drogę do bramki Paulinie Tomasiak. Zawodniczka ta zachowała zimną krew, ominęła interweniującą bramkarkę i skierowała futbolówkę do pustej siatki. Choć w ostatnich minutach faworyzowane Holenderki mocno naciskały, to zawodziła je skuteczność, co pozwoliło Polkom utrzymać cenny remis.

Terminarz eliminacji jest napięty i nie daje naszym piłkarkom wiele czasu na regenerację. Kolejny mecz zaplanowano na 7 marca o godzinie 21:15, a poprzeczka powędruje jeszcze wyżej, gdyż rywalkami będą Francuzki. Warto pamiętać, że walka o awans toczy się w niezwykle wymagającej grupie, w której oprócz Polski, Holandii i Trójkolorowych, o punkty walczy także reprezentacja Irlandii.

