Zaskakujące zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie wybrali nowe pary

Nowe zasady w osiemnastym sezonie "Tańca z Gwiazdami"

Półmetek osiemnastej edycji programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" jest już za nami. Format od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i przyciąga przed ekrany miliony widzów. Twórcy tanecznego show dokładają wszelkich starań, aby zaangażować do udziału znane osobistości, co gwarantuje lojalną publiczność. W obecnym sezonie przygotowano dla fanów mnóstwo niespodzianek i wydań specjalnych.

W trwającej, wiosennej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" wyemitowano już niezwykle wzruszający odcinek z udziałem rodzin uczestników. W wydaniu zatytułowanym "Kayah Night", piosenkarka wystąpiła w roli gościa specjalnego i piątego członka jury. Z kolei w piątym odcinku gwiazdy zaprezentowały układy choreograficzne do samodzielnie wybranych piosenek, zdradzając przy tym swoje "guilty pleasure". W minioną niedzielę motywem przewodnim programu stały się trendy z mediów społecznościowych, a walczącym o Kryształową Kulę parom towarzyszyli popularni twórcy internetowi.

Internauci wybrali nowe pary w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas szóstego odcinka, prowadzący poinformowali o niespodziewanej modyfikacji w zasadach programu. W nadchodzącą niedzielę uczestnicy zaprezentują się na parkiecie u boku zupełnie innych tancerzy. O tym, jak będą wyglądać nowe duety, zadecydowali fani programu, biorąc udział w głosowaniu na oficjalnym profilu show na Instagramie. Na zakończenie ostatniego odcinka, Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna przekazali wyniki głosowania i przedstawili nowe pary.

Oto zestawienie duetów, które wystąpią w następnym odcinku:

Sebastian Fabijański wystąpi w duecie z Darią Sytą,

Paulina Gałązka zaprezentuje się u boku Jacka Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski zatańczy z Julią Suryś,

Piotrowi Kędzierskiemu partnerować będzie Hanna Żudziewicz,

Gamou Fall pokaże swoje umiejętności z Magdaleną Tarnowską,

Magdalena Boczarska stworzy parę z Michałem Bartkiewiczem.

