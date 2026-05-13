Alicja Szemplińska śpiewała nawet na bieżni! Chodakowska pokazała kulisy morderczych treningów przed Eurowizją!

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026

Już w najbliższą sobotę odbędzie się finał jubileuszowej siedemdziesiątej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Ubiegłoroczny konkurs wgrał JJ, reprezentant Austrii, dlatego w tym roku konkurs odbędzie się w Wiedniu. W tym roku Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska (23 l.). Młoda piosenkarka miała reprezentować Polskę już w 2020 roku, ale konkurs został odwołany. Trzy lata później brała udział w krajowych eliminacjach, ale przegrała z Blanką (26 l.).

Młoda artystka pojechała do Wiednia z utworem "Pray", który łączy gatunki R&B, rap, gospel i soul. Alicja Szemplińska wystąpiła w pierwszym półfinale jako przedostatnia. A jako ostatnia zakwalifikowała się do wielkiego finału. Jej awans ucieszył miliony Polaków, a przede wszystkim jej bliskich, którzy we wtorek kibicowali jej na eurowizyjnej arenie.

Kciuki trzymała za nią również Ewa Chodakowska (44 l.). Okazuje się, że "trenerka wszystkich Polek" pomagała Alicji w przygotowaniach do konkursu. W połowie marca wokalistka wrzuciła ich wspólne zdjęcie i podziękowała Ewie za pomoc. Z kolei w środowe popołudnie sportsmenka opublikowała nagranie, w którym opisała kulisy ich współpracy.

Alicja Szemplińska ostro trenowała pod okiem Ewy Chodakowskiej

Po tym, jak wokalistka napisała do Chodakowskiej z prośbą o polecenie trenera, ta postanowiła "oddać jej swój prywatny czas" i wcisnęła ją do swojego kalendarza.

Naszym celem nie było jedynie ciało.. a połączenie ciała i głosu .. ruchu, oddechu, emocji. Choreografia wymagała absolutnej kontroli: śpiewania w pełnym wysiłku, pracy na trudnej, pochylonej platformie, która na początku była wręcz zdradliwa. Ciało się ślizgało, równowaga uciekała - a śpiew nie miał prawa się zatrzymać. Alicja nie opuszczała prób .. i nie opuszczała trenigów.. po nocach siedziała w studio nagrań. Nie wiem jak to zniosła.. Bywały dni, kiedy przychodziła wyczerpana do granic i dalej chciała "dać z siebie więcej". Wtedy odsyłałam ją do domu ze słowami: Regeneracja też jest częścią pracy! - napisała Ewa Chodakowska.

Na dodanym do wpisu filmiku można zobaczyć ich wspólne treningi. Chodakowska zdecydowanie nie oszczędzała swojej podopiecznej. Alicja Szemplińska treningi musiała łączyć z próbami choreografii oraz lekcjami śpiewu. Pracowała od dnia do nocy, a na treningach dawała z siebie wszystko!

