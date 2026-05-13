Po występie na Eurowizji Szemplińska rzuciła się w ramiona chłopaka. To znany raper. Wszystko się nagrało!

Alicja Szemplińska ma co świętować. Reprezentantka Polski na Eurowizji 2026 spełniła marzenie nie tylko o udziale w samym konkursie, ale również o awansie do wielkiego, zaplanowanego na 16 maja finału wydarzenia. Jej występ z piosenką "Pray" został uznany przez widzów za jeden z najlepszych, jakie zaprezentowano w pierwszym półfinale. Szczególnie mocno doceniono głos 24-latki. Artystka śmiało mogłaby konkurować z największymi wokalnymi diwami. Emocje w green roomie do ostatniej chwili sięgały zenitu. Polska zakwalifikowała się do finału Eurowizji jako ostatnia. Warto jednak podkreślić, iż kolejność wyczytywania była losowa.

Alicja Szemplińska - partner

Na miejscu w Wiedniu Alicja Szemplińska może liczyć na wsparcie bliskich jej osób. Artystce w drodze do spełnienia marzenia o zajęciu jak najlepszego wyniku w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji towarzyszy m.in. jej partner Łukasz Hodakowski, znany szerzej jako Hodak. Mężczyzna sam prężnie działa na polskim rynku muzycznym. Tuż po występie na eurowizyjnej scenie wokalistka rzuciła się w jego ramiona. Urocze wideo podbija sieć.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Alicja Szemplińska po występie. Tak świętowali z chłopakiem!

Tuż po zejściu ze sceny Alicja Szemplińska powróciła do green roomu, gdzie czekali na nią bliscy. Pierwszą osobą, z którą gwiazda świętowała udany występ, był jej partner Łukasz, znany w świecie rapu jako Hodak. Wokalistka rzuciła się w ramiona ukochanego, a nagranie z ich pocałunku zostało udostępnione w social mediach Telewizji Polskiej.

On był dla mnie wsparciem przez ostatnie 3 lata mojej kariery. Nie tylko w strefie prywatnej, ale też w strefie zawodowej, mogłam zawsze liczyć na niego, bo on też jest dłużej w branży muzycznej niż ja. I fajnie jest też mieć przy sobie osobę, która w pewnym sensie cię rozumie i rozumie, jak wygląda ten świat, jak wygląda branża, jak czasem bywa ciężko, jacy ludzie potrafią być okrutni, jakie czasem niesprawiedliwe doświadczenia nas spotykają jako artystów. On doskonale rozumie, jak to jest robić swoją muzę, zmagać się z wydawaniem jej, więc ja myślę, że to jest bardzo pomocne mi na co dzień - mówiła w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.